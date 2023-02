Alberto Fernández sobre la interna del FdT: Sé con quién puedo gobernar y con quién no

#FrenteDeTodos | Alberto Fernández se refirió al conflicto con su ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.



💬 "Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no, y yo gobierno con los que puedo gobernar". pic.twitter.com/s8qpMIbY8w — Política Argentina (@Pol_Arg) February 6, 2023

El presidentebrindó una entrevista este lunes en la que analizó el problema de la inflación, adelantó que la mesa política del Frente de Todos (FdT) se reunirá la próxima semana, y se refirió a la interna y a la posición del oficialismo de cara a las elecciones de este año.", afirmó el Presidente en una entrevista que brindó a Urbana Play este lunes en clara alusión a Juntos por el Cambio y, principalmente sobre Mauricio Macri, en línea con las críticas que viene haciendo sobre la oposición.Alberto volvió a ratificar la convocatoria a una mesa política con todas las fuerzas que integran el Frente de Todos, una invitación que formalizó el domingo, donde todos los espacios de la coalición estarán representados ya que participaría Cristina Fernández de Kirchner y Sergio Massa para definir la estrategia electoral de cara a las PASO. "Calculo que será la semana que viene", deslizó el mandatario sobre la posible fecha para el comienzo de las reuniones.Al ser consultado sobre su reciente diferencias con el ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, y la falta de comunicación con el mandatario, Alberto Fernández sostuvo: “", contestó entre risas.“No voy a dedicar un segundo a eso, ya está. Y", agregó.En ese sentido, sobre las diferencias dentro del FdT, principalmente por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y las críticas del líder de La Cámpora,, el Presidente señaló que "cada uno tiene derecho a pensar y decir lo que quiera".", argumentó.Es que para el jefe de Estado, el entendimiento con el organismo multilateral de crédito no provocó un ajuste en la economía como sostienen sus socios del Frente de Todos, especialmente el kirchnerismo que en su momento también cuestionó al exministro de Economía Martín Guzmán.El Presidente también se refirió al rol que mantiene el ministro de Economía Sergio Massa en el equilibrio interno de la coalición oficialista: “Sergio ha sido muy valioso y cada vez que tuve conflictos internos estuvo al lado mío ayudándome, nunca tirándome piedras”.“¿Puede ser candidato?”, le preguntó la periodista María O’Donell a lo que respondió: “”. Tras lo que aclaró que el eje de la estrategia electoral del Frente de Todos debe ser evitar que Juntos por el Cambio regrese al poder.En ese contexto, ante la consulta sobre los trascendidos que lo ubican como posible candidato respondió: "No lo sé, yo no leí eso. A mí nadie me lo dijo", aseguró.En si el primer tema que abordó Alberto Fernández fue el de la inflación. "Tenemos que seguir luchando permanentemente", sostuvo, al mismo tiempo que insistió en que "es un problema que no se resuelve de un día para otro".En la charla con Urbana Play, el Presidente señaló que en Argentina la guerra de Rusia y Ucrania “multiplicó por dos la inflación del 54%, sumado a los 150.000 millones de dólares de deuda que de Macri", pero resaltó que a pesar de a la crisis y un dificultoso contexto internacional, su Gobierno creó “más de un millón y medio de puestos de trabajo".En ese sentido, el Presidente reconoció que la inflación "es un problema para toda la economía", por lo que "ocultarla es una estupidez", aseveró. "Nunca me enojo con la realidad, lo que hay que hacer es atacarla y solucionarla", consideró el mandatario de manera enfática.Otro factor que se prevé impactará en la inflación de enero es la carne, que tuvo subas en el último mes. Este lunes se esperan anuncios para el sector. "China se retiró y quedó un exceso de productos, por eso bajó el precio. Ahora con la sequía hay mayor demanda y menos oferta, lo mismo pasa con los granos, la sequía altera los precios", analizó sobre el tema Fernández.Y remarcó sobre la inflación: "Con Massa estamos comprometidos a llevar acciones concretas, con el apoyo de los empresarios".