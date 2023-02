Con el faltazo de Macri, Juntos por el Cambio definió armar una mesa política para evitar fracturas en provincias

En el medio de las internas que ya atraviesan a Juntos por el Cambio y en particular al PRO a nivel nacional, bonaerense y porteño pero a las que en las últimas semanas sumó la explosión de diferencias por las candidaturas en todo el país, la Mesa Nacional de la coalición opositora se reunió este lunes para intentar encaminar esas dificultades a través de cuatro ejes temáticos con foco en la unidad y cómo posicionarse de cara a las elecciones de este año

lo que sucede en Mendoza, provincia por la cual el radicalismo hizo un planteo fuerte contra el PRO: el gobernador Suárez y el senador Cornejo disputan la candidatura por la gobernación con el diputado Omar De Marchi, uno de los armadores del larretismo en el interior del país

La reunión se realizó en Palermo y duró casi cuatro horas. Quienes sí estuvieron presentes fueron los precandidatos del PRO, jefe de Gobierno porteño y titular de ese partido; la diputada nacional, gobernador de Jujuy y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR); diputado nacional y presidente de la Coalición Cívica (CC): y, titular de la Auditoría General de la Nación y líder de Encuentro Republicano. Además se sumaron los gobernadores radicales. También asistieron los diputados nacionales y presidentes de bloques. Además, participó el también diputado nacional, en representación del senador nacional, quien lidera Evolución radical. En tanto, el diputado nacional fue como presidente y líder de Republicanos Unidos, mientras que el legislador porteño lo hizo como titular del GEN, partido que encabeza la diputada. Según trascendió, uno de los ejes centrales fue la tensión que hay por las candidaturas en algunas provincias y para intentar encaminar ese entuerto, lo que hizo la Mesa Nacional es armar otra mesa política que intentar "abordar la situación de las provincias con elecciones desdobladas". En ese ítem, fue la situación de Mendoza, con su gobernador presente, el tema que más tiempo tomó.En cuanto a las rupturas en Neuquén y Río Negro,, al tiempo que ratificaron "el cumplimiento de las reglas electorales establecidas" por este mismo espacio y en la última declaración de los presidentes de los partidos con la advertencia de "sanciones" internas de no cumplirlas.También preocupan a Juntos por el Cambio, y se trató en la reunón, la situación y los eventuales quiebres que buscan frenar enFue particular el caso deEs queSegún Infobae, los radicales pidieron al PRO que "pongan en caja a De Marchi”, y, ante ese planteo, Bullrich y Larreta se comprometieron a ordenar la situación y mediar, con el 15 de febrero como deadline para “acomodar” la situación de esa provincia.Más allá de sus internas, al comienzo de la reunión de este mediodía la Mesa cambiemita le destinó casi toda la primera hora para deliberar sobre la situación económica y la economía que se viene a partir del 10 de diciembre próximo, concepto que empieza a parecerse a lo que ya sucedió en el recordado binomio 2015-2016, cuando Macri hablaba de la "pesada herencia" que llamativamente tenía datos macroeconómicos íntegramente mejores que los que dejó en 2019.Para esto expusieron los economistas de referencia de las principales fundaciones de cada partido, quienes brindaron detalles sobre el programa económico conjunto en el que trabajan hace meses pero que aún se desconoce en la opinión pública. Participaron Hernán Lacunza y Luciano Laspina (PRO); Eduardo Levy Yeyati (UCR); Matías Surt (Coalición Cívica); y Juan Carlos Sánchez Arnaud (Encuentro Republicano Federal).Llamativamente, en el segmento de economía JXC expresó su "preocupación ante la grave situación económica que el Gobierno Nacional le dejará al próximo gobierno que no hace más que perjudicar a los argentinos, a los que condenan a este estancamiento permanente", y evaluaron en ese sentido que "la situación será mucho peor de la recibida en el 2015"."Durante el gobierno de Alberto Fernández, el endeudamiento público tuvo un aumento récord: creció ya en el equivalente a USD 83 mil millones, lo que genera una crisis de financiamiento en pesos que tuvo su epicentro en junio de 2022. Desde entonces, el Banco Central se vio obligado a comprar deuda pública por el equivalente a 2,3% del PIB", se preocuparon llamativamente por la deuda.Según argumentaron, "a pesar de la negación del Gobierno, esto ha puesto al país ante un delicado escenario de fragilidad financiera que eleva el riesgo de una salida caótica" y, "en suma, una situación que, lejos de resolver los problemas, intenta irresponsablemente desplazar su impacto al día después de las elecciones".En otro bloque, se trató el pedido de juicio político que el Gobierno impulsa contra los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Como ya hicieron público, en JxC consensuaron bloquear la agenda parlamentaria de Extraordinarias, es decir decidieron no trabajar, para impedir el avance del proyecto -que se discute en comisión en Diputados- y no dar quórum si llega al recinto, lo cual a la vez vulneraría el resto de las iniciativas que incluyen temáticas de agenda económica, educativa, previsional y sanitaria.Curiosamente, el bloque de JXC al Congreso con el juicio política oficialista a la Corte tiene un flanco de una debilidad absoluta: la CC de Elisa Carrió impulsa un proyecto propio de juicio político contra el cortesano Ricardo Lorenzetti.Por último, el documento repudió "la entrega arbitraria, por parte del Estado Nacional, de tierras a supuestos mapuches, que no son originarios del territorio argentino", en relación con Mendoza, y ratificaron que "esa decisión va a ser dejada sin efecto por un próximo gobierno de Juntos por el Cambio".De la reunión también participaron algunos dirigentes que no son cabeza de partido ni cuadros técnicos pero que pisan fuerte por diferentes motivos. Estuvieron los diputados nacionales Federico Angelini (Santa Fe) y Laura Rodríguez Machado (Córdoba), así como el ex ministro de Trabajo de la Nación, Jorge Triaca. Los radicales Alfredo Cornejo (senador y eventual candidato a gobernador de Mendoza), Ernesto Sanz, y el ex intendente de Córdoba Ramón Mestre. Por la CC asistieron los legisladores bonaerenses Maricel Etchecoin y Andrés De Leo, mientras que el ex presidente Ramón Puerta y el dirigente Jorge Franco se sumaron al cónclave por parte del Peronismo Republicano, al tiempo que el diputado Alberto Asseff participó como presidente del partido Unir.Por último, hubo representación de las fundaciones que técnicamente preparan el "plan" y los "programas" conjuntos: Franco Moccia, de Pensar (PRO); Agustín Campero, Fundación Alem (UCR); Eduardo Mondino, Fundación Encuentro Republicano (ER); y Fernando Sánchez, en representación del Instituto Hannah Arendt (CC).