A la espera de más aumentos, el Gobierno anunciará descuentos del 10% para carne vacuna con tarjeta de débito

el Gobierno nacional anunciará esta semana un programa a partir del cual las compras de carne vacuna con tarjeta de débito tendrán un descuento de 10% a ser reintegrado con tope de $1000 por transacción

Mientras matarifes no descartan más aumentos en la carne para los próximos días,En concreto, se conoció que esta semana se oficializará la puesta en marcha de este plan a través del cual los consumidores podrían recibir reintegros de un 10% en sus compras de carne vacuna con un tope de hasta $1.000 por transacción, según publicó Télam de acuerdo a fuentes oficiales.Para poder comprar con este beneficio, los consumidores deberán hacerlo en carnicerías que adhieran a la iniciativa impulsada desde el Ministerio de Economía. Esos comercios "van a tener el beneficio de pagar solo el 10% de la alícuota correspondiente del régimen de autónomo", lo que implica un descuento del 90% en el monto de la misma.Las fuentes señalaron, además, que en la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca se están definiendo medidas de incentivo para aumentar la oferta de hacienda, que podrían anunciarse también en los próximos días. Esta medida de alivio para el consumidor se toma en un contexto de suba en el precio en la carne vacuna.El precio promedio de categorías de consumo como el novillo en pie pasó de $309 el kilo en la primera operatoria de enero a $418 el viernes pasado, lo que implicó una suba del 35%, mientras que en novillito el salto fue de $312 a $433 el kilo vivo, un salto del 38%.En lo que respecta a la media res, los aumentos que trasladaron al comercio minorista los matarifes, frigoríficos y abastecedores, y que culminaron de realizarse la semana pasada, fueron en promedio de entre $250 y $300 por kilo.Desde el sector ganadero y de la industria justifican tal salto en los precios en el retraso de los valores de la hacienda y de la carne al consumidor respecto a la evolución de la inflación a lo largo de 2022.Según el Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina (Ipcva), durante los 12 meses del año pasado, el precio promedio de la carne al consumidor creció 42,2%, mientras que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó un incremento general de los precios del 94,8%.En este contexto, en tanto,durante el año anterior.En esa línea. el empresario anticipó que "queda todavía un aumento del 15 o 20%" y argumentó que "el mercado de la hacienda es oferta y demanda" y que "hubo mas oferta de lo que necesitaba la demanda, además del tema climatológico que la sequía hizo adelantar la faena"."La faena de diciembre estuvo cerca del 53 kilos per cápita de consumo", agregó sobre las causas que habían operado sobre el atraso de los precios antes de enero y agregó: "Era un producto que era barato en relación a cualquier producto de la canasta".Según dijo, "en las últimas semanas hubo aumentos del 30% en la carne, en los últimos 20 días, y se estuvo trasladando la semana pasada y ésta a los mostradores y esta semana" y dejó en claro que vendrán más subas aunque no se sabe "si será en febrero o en marzo cuando este el caudal de gente en las calles".