Mesa del FDT: empiezan a definirse detalles del espacio que determinará la estrategia electoral

"Estamos convocando a una mesa para desarrollar la estrategia electoral que llevaremos adelante en las próximas elecciones. La idea es que participemos todos los que estamos en el Frente de Todos".

#FrenteDeTodos | Alberto Fernández se refirió al conflicto con su ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.



"Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no, y yo gobierno con los que puedo gobernar".

en la que definirán la estrategia electoral de este año, se reunirá el próximo jueves 16, a las 19, en la sede del PJ Nacional de la calle Matheu, pero la vicepresidentaaunque sí habrá "varios" representantes del kirchnerismo.Entre los representantes k se espera que asistan el ministro del Interior,que en las últimas semanas tuvo sus diferencias con el presidente Alberto Fernández y el ministro bonaerenseTambién se sentarán el saliente jefe de Gabinete, el ministro de Economíay el cancilleracompañando a Alberto Fernández como parte del Ejecutivo. Además, asistirán delegados de los gobernadores, intendentes, de la CGT, de la CTA y de las organizaciones sociales.El anuncio de la convocatoria salió desde la oficina del vicejefe de Gabinete,, quien además está a cargo del PJ y de contactar a cada sector del oficialismo. "A la reunión concurrirán los representantes de los distintos espacios políticos del Frente de Todos", anunciaron sin dar precisión más allá de lugar, fecha y hora.Desde el Senado, rápidamente descartaron que la vicepresidenta sea de la partida, algo que es habitual ya que siempre le escapó al armado electoral."Hace tiempo que, pero corresponde que estén otros compañeros y compañeras. Hay que sentarse a hablar, no es conveniente ir a la elección con un grado de distorsión tan grande respecto de la realidad política", había sostenido la semana pasada Máximo en la entrevista con El Cohete a la Luna.En medio de la cruzada y las diferencias internas Alberto Fernández había salido a confirmar la mesa. “Estamos convocando a una mesa. La idea es que participemos todos los que estamos en el Frente de Todos", explicó en una entrevista que brindó a Urbana Play.Aunque trascendió que desde el kirchnerismo presionan para que la agenda se amplíe del armado electoral además se debata sobre la gestión y la candidaturas.Tras la disputa que tuvieron públicamente Wado de Pedro y colegas del gabinete como Victoria Tolosa Paz y Aníbal Fernández, Alberto había respondido tajante: “Yo sé con quién puedo gobernar y con quién no, yo gobierno con los que puedo gobernar”.En un acto junto a la titular de la Anses, Fernanda Raverta,y "poner nuestro corazón al lado de las necesidades de nuestro pueblo, que ese es el único compromiso que tomamos en el 2019: gobernar, gestionar para los que menos tienen".Es que si bien el kirchnerismo sacó de la esfera pública los cuestionamientos al Presidente y decidió calmar la interna,ya que hasta el momento no descartó postularse pero sí lo mencionó como posibilidad.Mientras que desde el lado k, Wado es uno de los posibles precandidatos que podría poner en juego el sector más cercano a la vicepresidenta.