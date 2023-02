De qué se habló en la cena de Alberto, Massa e intendentes en Olivos en la antesala de la mesa electoral del FDT

El presidenteencabezó en la noche del martes una cena en la quinta presidencial de Olivos junto con intendentes durante la que hizo un llamado a la “unidad” del Frente de Todos. El ministro de Economía, Sergio Massa, le habría pedido que defina si se postulará o no por la reelección.Además departiciparon de la reunión el ministro de Obras Públicas,; su par de Desarrollo Social,; de Desarrollo Habitacional,; y el secretario General de la Presidencia, Jya que muchos de los funcionarios con más peso- que sí estuvieron presentes en la cumbre del PJ bonaerense organizada por el líder Máximo Kirchner- no asistieron, aunque algunos enviaron a sus representantes como el jefe de ministros bonaerenses,o el intendente de Avellaneda,. Sin embargo, la presencia kirchneristaEl intendente de Ituzaingó,, que participó de la reunión, confirmó en declaraciones a Télam que en el encuentrohecho que los intendentes reafirmaron.Descalzo afirmó que "no hay desunión, ni grietas" en el peronismo. "Nos dijo el presidente Fernández que tenemos que estar todos unidos en el mismo bote", explicó Descalzo.En la cena, según trascendió, el ministro de Economía habría retomado conceptos que ya había expresado en la cumbre de intendentes organizada por Máximo y“Hay que ponerse de acuerdo 3 personas. Se puede hacer una mesa de 100 dirigentes, de 20 o de 10 pero hay 3 personas que se tienen que sentar y ayudar a esa unidad; ese es el camino", reflexionó el intendente Descalzo en declaraciones para el Destape Radio sobre Cristina Fernández de Kirchner, Massa y Alberto.Esta semana, Fernández habló en público del tema durante una entrevista radial concedida a la periodista María O’Donnell en Urbana Play. Si bien no se lanzó, sugirió que podría ser candidato mientras hablaba de una posible postulación del ministro de Economía. “”, había deslizado Alberto.Por su parte, Massa sostiene en público y en privado que son incompatibles sus labores como funcionario con una eventual postulación presidencial.Durante la cena, según informó Infobae, el ministro sostuvo: “Hay que bajar la inflación recuperando el ingreso de los trabajadores y sin dejar de crecer y eso es un trabajo artesanal de todos los días”.Además, el titular del Palacio de Hacienda repasó los desafíos que enfrenta y aseguró que el exceso de pesos emitidos durante 2020, 2021 y 2022 por su antecesor, Martín Guzmán, atenta contra la estabilización definitiva de las variables e informó que va a encarar un proceso de desendeudamiento para equilibrar la cotización de los dólares financieros, que juegan un rol determinante en la fijación de los precios.Ayer, antes de recibir a los intendentes, Fernández convocó la mesa nacional del Frente de Todos para el próximo 16 de febrero con el objetivo de discutir las reglas para las próximas elecciones primarias.Massa fue uno de los primeros en respaldar públicamente la convocatoria y, ayer en la cena,sus integrantes y con una estrategia unificada, especialmente en las provincias.Sugirió, además, que ése no es un ámbito para discutir cuestiones de la gestión: “Los problemas de fondos que puede llegar a tener un Municipio no se discuten en reuniones que van a salir en los diarios; todos tienen mi teléfono abierto y me pueden llamar cuando quieran”, planteó según consignó Infobae.esta vez con gobernadores, aún no está confirmado quienes asistirán y crecen las expectativas. Desde el albertimo esperan tener la mayor cantidad de asistentes posibles.