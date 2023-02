Santilli lanza su precandidatura en la Provincia, arranca la interna PRO y todavía sueña con Espert

donde en el PRO se lanzará este miércoles Diego Santilli como precandidato a la Gobernación, cosa que lo dejará confirmado como eventual contendiente de quienes expresaron - aunque aún no formalizaron - sus intenciones de ir por el mismo cargo: Cristian Ritondo, Javier Iguacel, Joaquín De la Torre y Néstor Grindetti

reconocen que ya tuvieron contactos con los libertarios, la tercera fuerza bonaerese en disputa con la izquierda, en un claro guiño a una posible alianza para suamr a José Luis Espert

Mientras el oficialismo se encuentra recién comenzando su proceso de reacomodamientos internos para luego recién discutir candidaturas y listas,Es el caso de la provincia de Buenos Aires,Un primer elemento que será llamativo en el caso del "Colo" Santilli es cómo lanzará su precandidatura en un territorio, si aún los hay y vanga la redundancia, tan territorial como el bonaerense:El diputado nacional ratificará así una postulación que ya es, salvo por la formalidad, conocida y en la que está embarcado en una campaña evidente hace meses. Desde el entorno del exvicefe de Gobierno porteño explican, según fuentes periodísticas, queSantilli es el aspirante a gobernar la PBA de la mano del sector amarillo "paloma" que conducecomo precandidato presidencial. En la vereda de enfrente tiene a, del sector "halcón", y eventualmente a, si decidiera participar por un "segundo tiempo".Del anuncio virtual no participará el jefe de Gobierno porteño Larreta, su principal impulsor dentro del PRO para el sillón de Dardo Rocha, en el marco de esta idea del equipo de Santilli de contrarrestar el mal momento de la política.Desde que fue elegido diputado nacional en las elecciones legislativas de 2021, cuando pasó de ser porteño a ser bonaerense, a recorrió múltiples distritos de la provincia, casi en campaña adelantada. Uno de los principales impulsores de su postulación, más de manera territorial, es el intendente de 3 de Febrero,, quien lo acompaña en la conformación de los "equipos técnicos" que trabajan desde principio del año pasado en el programa de gobierno 2023-2027 para la Provincia.El "Colo" también recibió el apoyo de varios intendentes y dirigentes territoriales del PRO, como por ejemplo de líder del "peronismo republicano" en JXC,Si lograra imponerse en el partido amarillo, Santilli debería competir en las PASO de la coalición con el aspirante radical, aunque todavía resta ver si el intendente de San Isidro,, logra pelear la candidatura boina blanca.Hasta el momento, Santilli sólo comunicó que tiene tres ejes de campaña e hizo trascender por fuera de su propia voz algunos detalles:. Al confirmarse, el miércoles, que será precandidato, llegará el momentode empezar a decir qué significa en concreto cada caso.El casi precandidato definió, en tanto, una forma de mejorar la recaudación bonanaerense, como también en su momento anunció María Eugenia Vidal pero no logró, para evitar depender de las transferencias discrecionales del Ejecutivo nacional.La recaudación provincial y la coparticipación federal serán los temas económicos pilares de la campaña del diputado amarillo, que incluso tiene pensado plantear un “vaciamiento” del reparto de fondos nacionales. Bajo influencia del ministro de Finanzas de Córdoba, Osvaldo Giordano, planteará que es difícil que todas las provincias estén de acuerdo en modificar el régimen de coparticipación pero que entonces se puede cambiar la recaudación del IVA para convertirlo en provincial.Para eso, Santilli divide a la provincia en diferentes zonas productivas y sostiene que con eso se puede mejorar la recaudación. La primera es el noreste, de predominancia en la industria pesada y la automotriz; la zona núcleo, con el agro como sector clave; y tercero, el sur, con Bahía Blanca a la cabeza, especializada en la petroquímica.A diferencia de lo que sucede a nivel nacional, donde hasta Bullrich ya descarta sumar a los liberales de Javier Milei, en el entorno de Santilli, y él mismo cada vez que se lo preguntan en entrevistas, no descartan explorar un "gran acuerdo de la oposición" para destronar al peronismo bonaerense que encabeza¿Qué significa eso? QueDesde Mar del Plata, para la presentación del libro de Mauricio Macri, Santilli dijo públicamente que "hay que ir a una PASO sana" que implique "ampliar" JXC y así "la competencia". Y blanqueó: "Sumaría liberales para enfrentar” a Kicillof.Es así que le interesa, además de Espert, explorar un acuerdo con, y tenerlos como posibles candidatos, buscando el voto libertario y el evangélico. En el caso de la última, ya le hizo un gran favor y dio el primer paso su jefe, Larreta, que la sumó como funcionaria porteña.