Desde el radicalismo de Lanús insisten en la necesidad de discutir un poco más finamente

Para Emiliano Bursese, lo de La Pampa “es un proceso de crecimiento y consolidación que se viene dando bien, siempre dentro del marco de la coalición porque más y mejor radicalismo significa más y mejor Juntos por el Cambio”.A los ojos del edil, “lo de La Pampa demuestra que a veces la política y el marketing electoral es una parte y la otra más fundamental es la de escuchar al vecino: eso el radicalismo lo hace los 365 días del año en todos los puntos del país”. “Ahora todos Juntos tenemos que trabajar para el triunfo”, insistió.Consultado sobre la dinámica provincial, dijo que “tiene que haber lugar para todos”. “Nosotros estamos trabajando por Abad que es alguien joven que conoce la provincia de Buenos Aires. No tenemos que excluir a todos. A diferencia de lo que creen algunos la gran cantidad de precandidatos que tenemos nos hace muy competitivos”, sostuvo el diálogo con Política Argentina el ex secretario de Desarrollo Social y ex juez del Tribunal de Faltas.Respecto de la figura del actual intendente y de sus propias aspiraciones para gobernar el distrito dijo: “Néstor es una persona que ha trabajado muy bien en Lanús. Ojalá que le vaya bien en Provincia”. “Nosotros estamos trabajando para gobernar Lanús con muchos dirigentes del radicalismo. Se verá después el método que tengamos y analizar cuál será el mejor mecanismo”, sostuvo Bursese para quien es importante “aspirar a transmitir una propuesta, en Lanús nos falta discutir un poco más finamente y queremos estar en la discusión”.