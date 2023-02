Axel Kicillof apuntó fuerte contra JXC: "Los mismos que quieren dividir la Provincia se llevan los recursos con la Corte"

Nos reunimos con representantes de los sectores productivos de #Tornquist y anunciamos la 3º convocatoria de Arriba Parques, junto a @BordoniSergio y @CostaAugusto9.



El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró este miércoles que seguirá "luchando para que le devuelvan a la provincia" los recursos que "le corresponden", al encabezar la novena conferencia de verano en la localidad de Sierra de la Ventana."Necesitamos turismo, producción rural, industrias, tenemos que generar un desarrollo equilibrado; lo digo para aquellos que", señaló Kicillof en alusión a proyectos de la oposición que buscan dividir la jurisdicción.En ese contexto, sostuvo que "la provincia de Buenos Aires está avanzando en un plan de integración territorial y eso requiere inversiones en todos los rincones". "Se trata de justicia social, es una provincia que reafirma su identidad, que no la van a poder dividir, porque", señaló el gobernador bonaerense.Así, se refirió al fallo del máximo tribunal que ordenó al Estado Nacional un aumento en la masa coparticipable en favor de la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y aseguró: ", lo que es nuestro y lo que va a permitir seguir avanzando y seguir generando esto que es el derecho al futuro".Como cada miércoles, el mandatario bonaerense recorrió el destino turístico y mantuvo reuniones con empresarios, emprendedores y cooperativistas, acompañado por el ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa; su par de Desarrollo Agrario, Javier Rodríguez; la ministra de Gobierno, Cristina Álvarez Rodríguez; la presidenta del Instituto Cultural, Florencia Saintout; el jefe de Asesores del Gobernador, Carlos Bianco; y el intendente local, Sergio Bordoni.Kicillof anunció durante su visita la tercera convocatoria del programa Arriba Parques, en la que se duplicará el monto máximo de la asistencia financiera que se otorga a los municipios para la realización de obras de infraestructura en agrupamientos industriales."Contamos con 190 parques industriales en la provincia", informó Kicillof, y destacó que desde que comenzó la gestión han ayudado para "que puedan mejorar su infraestructura, los hemos asistido para que le lleguen los servicios, los caminos, las rutas, para que estén con mayor disponibilidad"Asimismo, destacó que "hoy anunciamos unapara seguir trabajando en toda la provincia".Durante el acto, Costa, además de informar que el ciclo de conferencias se cerrará la semana que viene en Mar del Plata, destacó que el fin de semana pasado fue "histórico, con un 15% más de visitantes en la provincia, en el promedio de los últimos cinco años, con un impacto económico de alrededor de 30 mil millones de pesos que movió el turismo y el carnaval".Además, precisó que en la última semana, un 35,6% más que el año pasado, y manifestó que el acumulado alcanza casi 15 millones de turistas desde que comenzó la temporada, cifra que indica un 24% más que el promedio de los últimos años, 8% más que la última temporada, 30% más que la temporada 2018-2019.Por su parte, Bordoni, destacó no sólo la visita del gobernador y sus ministros sino las obras que esta gestión ha desarrollado en su distrito."Estamos en época electoral y otra vez vuelven a mentirnos. Les digo a esa gente que antes de opinar sería productivo, sobre todo algunos concejales de la oposición, a la que antes yo pertenecía, que se fijen que se ha hecho en estos tres años de gobierno de Axel Kicillof", señaló el intendente que, tras asumir en 2015 como representante de Cambiemos, se alejó del espacio con fuertes críticas."Sin dudas Axel va a ser gobernador por cuatro años más y todo el distrito de Tornquist lo tiene que acompañar porque las obras que han llegado al distrito se las debemos al gobernador, aún sabiendo que yo no era del mismo color político", destacó el intendente y añadió que con su par de Carmen de Patagones, José Zara, coincidieron en el que "durante 4 años esta gestión de gobierno nos han atendido mucho mejor que la anterior".