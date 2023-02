Larreta lanzó oficialmente su candidatura presidencial con un video anti grieta: "Quiero ser un buen Presidente"

Su lanzamiento continuará por la tarde con una conferencia prevista para las 17:45, en Tres de Febrero donde además el candidato espera reunirse con vecinos.

#Elecciones2023 | Horacio Rodríguez Larreta lanzó el primer spot de su campaña presidencial: "Quiero ser un buen Presidente".



🗣️"Los únicos que se benefician con la grieta son los que la abrieron, los que la usen son unos estafadores", sostuvo. pic.twitter.com/ClmHKAf88N — Política Argentina (@Pol_Arg) February 23, 2023

Es hora de animarnos a transformar el país para siempre. #Hora2023 pic.twitter.com/tnxS3G5fh4 — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) February 22, 2023

El jefe de Gobierno porteño,“Quiero ser un buen Presidente”, sostuvo.El jefe de Gobierno de la Ciudad apeló a dos publicaciones en redes sociales para oficializar su lanzamiento. Ayer posteó una foto del kilómetro 0 de la ruta 40 con el mensaje “es hora de animarnos a transformar el país para siempre” y este jueves compartió un video grabado en el mismo lugar, frente al faro de Cabo Vírgenes, en la provincia de Santa Cruz, a 133 kilómetro de Río Gallegos, la tierra del kirchnerismo.”, aseguró en el video Larreta.Con una idea anti-grieta y diferenciándose de la propuesta de su competidora del PRO, Patricia Bullrich, el precandidato sostuvo en el video: “". “O terminamos con la grieta o la grieta termina con la Argentina”, agregó.En esa línea, señaló: “Yo quiero un país donde nos respetemos los unos con los otros. Un país donde igualar sea igualar para arriba. Un país donde la educación sea intocable. Un país donde se produzca en todos los rincones. Un país que sea un orgullo desde donde lo mires. Un país con sentido común, donde todos apuntemos para el mismo lado”.Durante el video, Larreta señaló que muchos le preguntan si sueña con “llegar a ser Presidente” y si bien lo consideró “un honor”, sostuvo que“Si los cambios no son duraderos al final no sirven para nada”, sostuvo lo que podría ser un golpe no solo para el oficialismo, sino también para el expresidente Mauricio Macri, en esa línea sostuvo al concluir: “No se trata de ser Presidente, yo quiero ser buen Presidente. Terminar con el odio y ser la transformación que la Argentina necesita”.