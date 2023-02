Wado de Pedro: "Todos me piden por Cristina candidata"

Con la consigna de “trabajar por la Argentina democrática que queremos” y convocando “a ponernos la campaña al hombro para que acompañar a la compañera Cristina”, el ministro del Interior Eduardo “Wado” de Pedro cerró este sábado el primer plenario de La Cámpora, de las comunas capitalinas, con un enfático llamado a que “De Pedro hizo un elipsis temporal desde el asesinato de sus padres, a manos del terrorismo de Estado, y este momento “donde por primera vez en la Argentina ya hay varias generaciones puedan hacer política en paz, sin que los maten, sin que los metan presos, es la primera vez que se puede hablar, conversar” puntualizó. Recordó a Néstor Kirchner y la forma en que recuperó a los jóvenes para la construcción política y democrática. Y entonces advirtió:En el encuentro, realizado en el predio del Suterh de La Reja, en el partido de Moreno, unos 500 jóvenes se habían reunido para celebrar, con un plenario activo, el aniversario del natalicio de Néstor Kirchner. Y debatieron durante la jornada sobre las problemáticas más urgentes que las nuevas generaciones ven en la gestión de la ciudad. A ellos les habló Wado. Y frente a ellos sentenció: “Hoy, el mejor homenaje que le pueden hacer al compañero Néstor es investigar quienes fueron los responsables, los autores intelectuales del intento de asesinato de la compañera Cristina”.Acompañado en el cierre de la jornada por los legisladores Mariano Recalde, Paula Penacca, Javier Andrade, Lucia Cámpora y Franco Vitali, entre otros, De Pedro recordó que “en el día en que nació Néstor, en el año 1950, tenemos algo para festejar, y es que Néstor no solo hizo que la política vuelva a ser una herramienta de transformación, también nos demostró a los que puteábamos a la política en los ‘90, que con la política se puede transformar la vida concreta y real de nuestra gente. Y recuperó la historia de la militancia, pidió perdón en nombre del Estado y nos recuperó a nosotros, a los hijos”, sostuvo.Para añadir entonces, emocionado, que fue allí, a partir de ese momento, donde se construyó un nuevo espacio social y democrático. Porque Néstor Kirchner, explicó, “nos dio un lugar cuando todavía la sociedad nos trataba medio ahí”. Se refería a la teoría de los dos demonios, y al gesto de inercia social que busca “culpar a la militancia, a la juventud, al peronismo. Culpar a las víctimas como se hace siempre en los momentos perversos, culpar a los que desaparecieron, a los que fueron torturados, a las compañeras que les arrancaron sus hijos. Néstor dijo basta, hay que pedir perdón, y a nosotros eso nos convocó”, recordó.Al finalizar el encuentro con la conducción de la militancia camporista, De Pedro agregó ante la consulta del diario Página/12: “Hay un fuerte reclamo de la juventud porque a 40 años de democracia no podemos tomar la proscripción a Cristina, de carácter político, y el intento de asesinato como una cosa más, la juventud dice ‘no queremos para nosotros un presente ni un futuro que acepte esto’ y queremos que el Gobierno ponga todo lo que tiene que poner para esclarecer quiénes son todos los autores materiales e intelectuales del intento de asesinato” a CFK. “El reclamo es a aquellos compañeros que lo nombran a Néstor, bueno su compañera de toda la vida se llama Cristina Fernández de Kirchner, y urge saber la verdad y que se haga justicia”, detalló, sin que su tono coloquial le restara seriedad al reclamo.Esa advertencia fue el eje sobre el que se explayó ante el plenario, para describir “entonces no estamos tan bien, y me preocupan esos compañeros de Néstor que hablan de él y tratan de separarlo de Cristina. Ellos son lo mismo, ella fue su compañera de toda la vida, y ellos dos son la dignidad de millones de jubilados que recuperaron sus derechos, son la AUH, son el poder adquisitivo más importante de la región en solo 12 años, son las obras federales, son la Argentina que construye satélites, son la Argentina funcionando con trabajo y salud, con escuelas y jardines, y esos compañeros que quieren separar a Néstor de Cristina, les digo, no, por favor, si los escuchara Néstor…” lamentó el ministro mientras los cantos porlo interrumpían.”, agregó luego sobre los cánticos. De Pedro, venía de un acto con la dirigencia política de La Matanza –donde inauguró junto a Verónica Magario y Fernando Espinosa, un paso a bajo nivel en Gregorio de Laferrere—, y refirió que “todos los saludos son para Cristina, fuerza para Cristina, y Cristina candidata”. Cuando uno camina sobre "tierra firme" es eso lo que escucha afirmó De Pedro.Desligando el encuentro de su posible candidatura presidencial, fue terminante al afirmar, al finalizar el encuentro, que "falta mucho para la elección, estamos trabajando en los problema a resolver, tenemos obras federales en todas las provincias, después de los gobiernos de Larreta, Vidal y Bullrich seguimos trabajando para tenderle la mano a los más débiles como dice el Presidente (Alberto Fernández), a los que están el fondo". Se refirió también a la mesa política donde el Frente de Todos conformó un espacio de discusión. Y recordó queHabló de dar, como entonces, la discusión en los sindicatos, con los trabajadores, con los docentes y estudiantes. "En ese momento estuvimos ahí y ahí forjamos ese espíritu de resistencia. Después la Alianza se llevó a los oportunistas, a la casta progresista que también circula por donde haya un gobierno progresista, y terminó haciendo un desastre en el 2001, donde participamos de la histórica gesta de muchísimas plazas en la Argentina y dijimos que se vayan todos”.Ese gobierno incluía "a De La Rúa, a Larreta, a Bullrich, a López Murphy --señaló--, y son "los mismos responsables de la deuda, del megacanje". Pero apuntó una certeza: "cuando en el 2001 decíamos que se vayan todos tampoco teníamos la firme convicción que la política era la herramienta para transformar la realidad". El que los convenció fue Néstor --insistió--, cuando dijo "vengan a participar, son parte necesaria y fundamental de un gobierno. No se puede gobernar sin gremios, ni sindicatos, ni pueblo, ni barrios organizados, para pelear contra poderes fácticos muy poderosos. Así nació La Cámpora" recordó. Y concluyó convocando a seguir fortaleciendo la fuerza política, desde la juventud: "Porque son los protagonistas del presente y la bandera del futuro".