Juicio político a la Corte: el fiscal Stornelli no asistirá al Congreso tras la citación de Diputados

El fiscal Carlos Stornelli comunicó a la Procuración General de la Nación que no asistirá mañana al Congreso, en el marco de la citación que le formuló Diputados por el proceso de juicio político a la Corte Suprema.Según indicaron a Infobae fuentes judiciales, el fiscal hizo saber a su superior jerárquico su decisión de declarar por escrito a la convocatoria de Diputados. El 'faltazo' de Stornelli repetirá una práctica a la que el fiscal ya recurrió ante una convocatoria a declarar.Stornelli fue citado para explicar cómo con su dictamen favoreció a Silvio Robles, mano derecha del presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, después de que se conocieran los chats que habría intercambiado con el ministro porteño Marcelo D’Alessandro.En la última sesión de la Comisión de Juicio Político, el apellido Stornelli fue nombrado varias veces. El juez Sebastián Ramos explicó que se atuvo al dictamen del fiscal para archivar la causa por los chats de Robles con D’Alessandro. Todo ocurrió en cuestión de horas y en plena feria judicial, cuando no suelen tratarse estos temas. Cabe mencionar que ni Ramos ni Stornelli eran los titulares del juzgado o de la fiscalía que tenía la presentación contra Robles.Para entender cómo Stornelli llegó a la conclusión de que no había que investigar a Robles, la comisión que preside Carolina Gaillard lo citó para el martes. Hizo lo mismo con otra fiscal, María Laura Roteta, que, a diferencia de Stornelli, dijo que había que investigar la trama de los chats porque entrañaba una situación de gravedad institucional.De todas maneras, Roteta avisó que no podrá asistir este martes ni los próximos. El 7 estará en Salta dándole una capacitación a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) y, entre el 11 y el 19, estará de vacaciones porque estuvo trabajando durante la feria de enero.