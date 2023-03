Premios Oscar 2023: crece la expectativa por "Argentina, 1985"

, la película dirigida por, compite este domingo 12 de marzo en la terna Mejor Película Internacional en una nueva entrega de los Premios Oscar.Sí consigue el galardón,y se sumará a La historia oficial, de Luis Puenzo, en 1986 y El secreto de sus ojos, de Juan José Campanella, en el 2010.La decisión quedó en manos de los más de diez mil miembros de la Academia de Hollywood habilitados para votar a los candidatos y, si bien los ganadores del Oscar 2023 se decidieron este martes 7, el resultado de cada categoría se guarda con especial hermetismo y se espera con mucha expectativa.La película protagonizada porse encuentra primera en la lista de nominaciones de los Premios Platino, el premio que distingue lo mejor del cine y las series iberoamericanos que se realizará el 22 de abril en el Palacio Municipal Ifema de la ciudad de Madrid, España.En los Platino “Argentina, 1985” está nominada como Mejor Película Iberoamericana de Ficción; Mejor Dirección (para Mitre); Guion (Mariano Llinás y Santiago Mitre), Música Original (Pedro Osuna); Interpretación Masculina (Darín, Lanzani); Reparto masculino (Carlos Portaluppi, Norman Briski); Reparto Femenino (Alejandra Flechner); Montaje (Andrés Pepe Estrada); Arte (Micaela Saiegh); Fotografía (Javier Juliá); Sonido (Santiago Fumagalli); y Platino al Cine y Educación en Valores. Lo que hace que crezcan todavía más las expectativas por que el film de Mitre gane a mejor película internacional en los Premios Oscar.Hasta ahora “Argentina, 1985” ganó el, el premioen Sevilla, y elHasta hace días continuaba la duda de si Darín asistiría a la ceremonia. “No sé si voy a ir” había sostenido y contado que tampoco estuvo presente en la entrega de los Oscar cuando ganó El secreto de sus ojos, el actor sí viajó para acompañar a El hijo de la novia, que no terminó ganando. Por eso, explicó en su momento que con Argentina, 1985 preferiría no ir “por cábala”.Aunque el viernes despejo las dudas: "He tenido que revisar mis propias declaraciones anteriores. Por supuesto voy a ir. Mañana viajamos, tengo que acompañar la película hasta el final”, aseguró Darín en declaraciones para el Canal de la Ciudad.Entre los competidores de la película argentina se encuentran la alemana “Sin novedad en el frente”, la polaca “EO”, la irlandesa “The Quiet Girl” y la belga “Close”.es un drama bélico de Netflix ambientado en la Primera Guerra Mundial. Nominada en nueve categorías de los Premios Oscar 2023 es la tercera adaptación al cine de la novela homónima de Erich Maria Remarque.La película narra la historia de un grupo de adolescentes alemanes que deciden alistarse para combatir en la Primera Guerra Mundial sin la autorización de sus padres, vivirán situaciones diferentes a las que esperaban y ahora su principal objetivo es la supervivencia.El título de esta película hace referencia al nombre de un burro que recorre Europa conociendo a personas de todo tipo. Se trata de un viaje en el que la suerte a veces lo acompaña y otras no. El animal, sin embargo, jamás pierde su mirada inocente sobre el mundo y los seres humanos.La película a cargo de Colm Bairéad,, transcurre a principios de la década de 1980 en la zona rural de Irlanda y sigue a una nena que es enviada lejos de su familia disfuncional para vivir con unos padres adoptivos durante el verano. Allí descubrirá un secreto que cambiará su vida., dirigida por Lukas Dhont, relata el fin de la amistad de dos preadolescentes de 13 años y la búsqueda de consuelo de uno en la madre del otro. Esta producción obtuvo el el Gran Premio en Cannes y el reconocimiento a Mejor Película de Habla No Inglesa concedido por la National Board of Review, una asociación formada por directores, profesionales de la industria y cineastas.