Tras el lanzamiento de "El Eternauta", aumentaron las consultas por la identidad de argentinos nacidos durante la dictadura

¿Estás mirando El Eternauta?



Si es así y naciste en noviembre de 1976 o entre noviembre de 1977 y enero de 1978 y tenés dudas sobre tu identidad o la de alguien que nació en esas fechas, contactate con @abuelasdifusion



Foto Kaloian Santos pic.twitter.com/EkEvPFgS8P — H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) May 3, 2025

entre el 1º y el 7 de mayo de 2024, Abuelas recibió 18 consultas. Pero este año, en ese mismo período de tiempo y con la serie estrenada el 30 de abril, las consultas fueron 106 en menos de una semana. Para dimensionar el fenómeno alcanza con pensar que en lo que va de este año se acercaron a Abuelas 902 personas para consultar sobre su identidad y, de ese total, una de cada diez ocurrió en la semana posterior al lanzamiento de la serie.

Entre el 7 y el 14 de abril hubo 21, mientras que del 30 de abril al 9 de mayo, ya con la serie estrenada, fueron 62: prácticamente se triplicaron esos acercamientos.

Seguimos buscando a dos nietos o nietas de Héctor Germán Oesterheld, creador de El Eternauta



Si naciste en noviembre de 1976 o entre noviembre de 1977 y enero de 1978 y tenés dudas sobre tu identidad o conocés a alguien que las tenga, te contamos quiénes podrían ser las abuelas: pic.twitter.com/QGXqZa1EMi — H.I.J.O.S. Capital (@hijos_capital) May 5, 2025

La serie "El Eternauta", estrenada la semana pasada en Netflix y que es furor en decenas de países, desencadenó un significativo aumento en las consultas de los argentinos sobre su identidad. Es que si bien la historia no transcurre durante la última dictadura militar, mantiene una fuerte conexión con la página más oscura de la historia argentina por el destino trágico de su autor Héctor Germán Oesterheld, secuestrado y desaparecido junto a sus cuatro hijas Beatriz, Diana, Estela y Marina.. La publicación en redes fue compartida por el organismo y también por H.I.J.O.S. Capital.Las Abuelas siguen buscando a las nietas o nietos de Oesterheld y Elsa Sánchez, su compañera de vida. Son dos de los alrededor de 300 nietos a los que aún buscan para que conozcan su verdadera identidad e historia. El estreno de El Eternauta, que se convirtió en la serie de habla no inglesa de mayor audiencia unos días después de ser lanzada, no sólo reavivó la atención sobre esas dos búsquedas sino sobre todas las que hace la organización de derechos humanos.Según pudo averiguar Infobae,La organización no sólo recibe consultas sobre identidad sino también denuncias de quienes sospechan de alguna presunta historia de apropiación de bebés ocurrida durante la dictadura. Esas denuncias también se dispararon en medio del “efecto Eternauta”.“Nos da esperanza y alegría ver que a partir de la serie se reactivan los mecanismos creados por las Abuelas, que son que las personas que dudan sobre su verdadera identidad o que tienen información sobre posibles casos de apropiación se acerquen y cuenten sus historias”, dijo Manuel Gonçalves Granada a Infobae. Nieto de Matilde Pérez de Gonçalves, restituido en 1997, es secretario de Abuelas de Plaza de Mayo.“La multiplicación de consultas abre la enorme expectativa de encontrar al próximo nieto o nieta, que es por lo que trabajamos y las Abuelas luchan día a día”, destacó.Apenas se estrenó la serie, las redes sociales se inundaron de la foto de Juan Salvo bajo la nieve mortal intervenida por las fotos de los cinco Oesterheld desaparecidos. Héctor Germán y también Marina, Diana, Beatriz y Estela , a quienes Elsa Sánchez buscó hasta 2015, cuando murió sin saber nada sobre su paradero.Un hijo de un año, Fernando Araldi Oesterheld, fue abandonado como NN en la Casa Cuna de Tucumán para luego ser recuperado por sus abuelos paternos: él, hijo de Diana y de Raúl Ernesto Araldi, busca hoy a su hermano y a su primo, ambos presuntamente nacidos en cautiverio.La tragedia de los Oesterheld fue exhaustivamente investigada y contada por las periodistas Fernanda Nicolini y Alicia Beltrami en el libro que se llama como la familia, Los Oesterheld, publicado en 2016. Elsa Sánchez de Oesterheld habló de esa tragedia antes de que terminara la dictadura. Fue en 1982, en Bélgica, invitada por Amnesty International. Su historia hizo que las Abuelas se acercaran a Elsa, que fue parte de su lucha desde entonces hasta su muerte.