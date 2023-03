Los Caputo compraron dólares con la plata que el Estado les dio para sueldos de sus empresas

Caputo Hermanos, la empresa de la familia que integran el exministro macrista Luis "Toto" Caputo y el "amigo del alma" de Mauricio Macri "Nicky" Caputo, entró en un nuevo escándalo: se comprobó que en los peores momentos de la pandemia de Covid-19 se valió de la ayuda estatal para sostener los sueldos de los trabajadores para enriquecerse en dólares

La empresa, que en los últimos tiempos cobró fama por comprarle muebles en el conurbano bonaerense a los líderes de la organización radicalizadapara un hotel en la Patagonia, recibió dinero del programa ATP destinado al pago de sueldos de trabajadores, pero en lugar de eso generó un ahorro con el cual compraba títulos en pesos para venderlos en dólares por USD 207.546.Se trata de una maniobra que estaba estricta y explícitamente prohibida, ya que la ayuda del Estado a las empresas durante la pandemia tenía entre sus requisitos que no compraran dólares.En concreto,, algo que estaba prohibido por la normativa para acceder a ese beneficio.Ahora, tras el pedido de la AFIP que encabeza Carlos Castagnetto el Juzgado Federal Contencioso Administrativo N°2 le trabó un embargo a la empresa por un total de $2,05 millones por concepto de capital y $614 mil de manera provisoria en concepto de accesorios.La empresa es manejada por, ambos hermanos de “Toto” Caputo, ex ministro de Finanzas de Macri, y primos de Nicolás Caputo, "hermano de la vida" del ex presidente.La firma de los Caputo recibió ayuda del Estado a través del programa ATP de abril a septiembre de 2020, es decir durante 6 meses, según consta en los registros públicos. Así, se ahorró más de 2 millones de pesos gracias al aporte estatal y los convirtió en más dólares para sus bolsillos.La información oficial indica que Caputo Hermanos tiene sólamente 10 u 11 empleados según el mes, pese a que es una firma que se dedica a grandes obras de infraestructura. ¿Tiene trabajadores en negro? ¿Usa otras sociedades para la misma actividad así puede eludir responsabilidades laborales y fiscales?¿Tiene algo que ver con que tenían que tercerizar, por ejemplo, obras de carpintería para un edificio en Neuquén cotratando a jóvenes carpinteros de Boulogne, que justo hablaban de matar a CFK cosa que se intentó fácticamente días después?Justamente, el organismo recaudador viene realizando un entrecruzamiento entre las empresas beneficiarias de ATP y las que compraron dólares, porque la herramienta de ayuda lanzada durante la pandemia, prohibía expresamente a las empresas comprar dólares.Dentro de las tareas de fiscalización y control los funcionarios de la AFIP detectaron la maniobra de Caputo Hermanos y se inició una demanda judicial para que la empresa reembolsara el capital junto a los intereses correspondiente a la ayuda obtenida mediante el programa ATP.