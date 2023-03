Juntos por el Cambio evitó la ruptura en Tucumán: el radicalismo le ganó la pulseada al PRO

Felicitaciones a @alfarogerman y @RSanchezOK por haber llegado a un acuerdo. Son un ejemplo de compromiso y responsabilidad, poniendo a los tucumanos y a la unidad de JxC por encima de todo. No tengo dudas: ¡juntos vamos a transformar Tucumán para siempre! Tienen todo mi apoyo. — Horacio Rodríguez Larreta (@horaciorlarreta) March 13, 2023

Luego de intensas negociaciones, que son de conocimiento público, he decidido aceptar ser candidato a vicegobernador y acompañar a @RSanchezOK en la fórmula, la que también llevará a la senadora @Beatriz_AvilaOK como candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán. — Germán Alfaro (@alfarogerman) March 13, 2023

Acordamos para cambiar Tucumán. Acordamos porque nos une una convicción: #Tucumán no puede seguir en manos de los mismos de siempre.

Hoy comenzamos a ganar todos los que queremos algo nuevo.

Con @alfarogerman vamos a honrar a esa mayoría de tucumanos que quiere vivir mejor. — Roberto Sanchez (@RSanchezOK) March 13, 2023

La feroz interna de Juntos por el Cambio en Tucumán se resolvió con la derrota del PRO.de la Unión Cívica Radical (UCR),, intendente de San Miguel, apoyado por el PRO.El anuncio del acuerdo lo realizó el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, con sus felicitaciones a los dos a través de Twitter: “. Son un ejemplo de compromiso y responsabilidad, poniendo a los tucumanos y a la unidad de JxC por encima de todo. No tengo dudas: ¡juntos vamos a transformar Tucumán para siempre! Tienen todo mi apoyo”.Al respecto, Alfaro confirmó en Twitter que "y acompañar a Roberto Sánchez en la fórmula, la que también llevará a la senadora Beatriz Avila como candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán".Y remarcó: “He decidido dejar a un costado mis aspiraciones personales y declinar mi candidatura a gobernador porque considero que primero está Tucumán y luego los hombres”.En la tarde de ayer el dirigente peronista mantuvo un encuentro con el larretismo en la ciudad de Buenos Aires, tras lo que Sánchez y Alfaro llegaron a un acuerdo. Ambos querían ser candidatos a gobernador y ninguno se bajaba de esa postulación, algo que rompía la unidad de JxC y debían dirimir con un urgencia porqueSegún el calendario electoral, la fecha para la presentación de alianzas fue el 6 de marzo, y, aunque la justicia local había establecido un plazo de 72 horas para ultimar detalles. Ahora con la fórmula Sánchez-AlfaroEl larretismo no fue el único que intervino para dirimir el conflicto, Además de Rodríguez Larreta, también se involucraron el titular de la UCR,; la presidenta del PRO,De las negociaciones directas participaronpor el bullrichismo tucumano, y, operador del larretismo en el interior, mientras que por el radicalismo estuvo, armador político del gobernador jujeño. Los tres estuvieron casi todo el día reunidos en Tucumán para cerrar el entendimiento.Se sumaron a las tratativas, hermano del jefe de Gobierno porteño, y el ex senador de la UCR tucumanao, quienes estuvieron reunidos con Alfaro en Buenos Aires.“Acordamos para cambiar Tucumán. Acordamos porque nos une una convicción: Tucumán no puede seguir en manos de los mismos de siempre. Hoy comenzamos a ganar todos los que queremos algo nuevo. Con @alfarogerman vamos a honrar a esa mayoría de tucumanos que quiere vivir mejor”, anunció la decisión Roberto Sanchez.