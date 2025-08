Cristina Kirchner acusó a Milei de incumplir sus promesas de campaña: Ni reservas, ni inversión, ni consumo

Che Milei… Campeón…



¿En serio que “Todo Marcha de Acuerdo al Plan”? ¿TMAP? Es así la boludez que escriben los tuiteros que Karina dejó afuera de las listas, ¿no?



Tuviste que pagar tasas de interés arriba del 65% y ni así conseguiste que te renueven la totalidad de los… — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) August 1, 2025

Cristina Fernández de Kirchner reapareció con dureza este jueves y cuestionó al presidente Javier Milei por lo que parecen haber quedado como falsas promesas de campaña. En un extenso posteo, repasó la situación económica actual, los retrocesos en consumo y actividad, y apuntó especialmente al endeudamiento y a la política monetaria. “Hoy no hay ni reservas, ni inversión, el consumo se desplomó”, advirtió en alusión al discurso oficial que sostiene que la economía se encuentra bajo control.Fernández, ironizó sobre el lema libertario "Todo Marcha de Acuerdo al Plan” (TMAP). “¿Es así la boludez que escriben los tuiteros que Karina dejó afuera de las listas, no?”, disparó. En su crítica, enumeró el salto del dólar a más de $1.380, las tasas de interés del 65% y la falta de renovación total de la deuda en pesos como síntomas de un plan que “no marcha”.El mensaje se conoció luego de que el propio Milei participara de una entrevista en el canal Neura junto al ministro de Economía Luis Caputo, en la que atribuyó la corrida cambiaria a un supuesto “ataque especulativo” por parte de la oposición y de los bancos. “Nosotros sabíamos que los ‘kukas’ iban a hacer esto”, aseguró el mandatario, al tiempo que ratificó que no va a entregar “ni el equilibrio fiscal ni la ortodoxia monetaria”.En esa línea, la exvice también se refirió al reciente acuerdo con el FMI, que liberará otros USD 2.000 millones para la Argentina, tras el primer desembolso de USD 12.000 millones en abril. “Decías que ibas a ‘dolarizar’ a 911 pesos. ¿Te acordás, no?”, cuestionó, en referencia a que las metas pactadas no se cumplieron y que el Plan de Reparación Histórica del Ahorro de los Argentinos continúa encajonado sin ingresar a la agenda parlamentaria.Asimismo, la líder política que hoy cumple prisión domiciliaria tras su condena el pasado 10 de junio, vinculó la política económica con la caída del poder adquisitivo: “Tenés los salarios pisados, las jubilaciones por el suelo, aumentan los despidos y las suspensiones”, señaló. Y denunció: “El famoso ‘plan motosierra’ fue en realidad una motosierra brutal para el bolsillo de los argentinos”, denunciando que los dólares no van al desarrollo, sino “al pago de deuda, al colchón, al exterior o a los amigos del poder”.Otro punto en el que aprovechó para detenerse es en el conflicto entre el Presidente y su vicepresidenta, Victoria Villarruel, a quien aludió sin nombrarla directamente, recordando que mientras el país padece los efectos del ajuste, LLA se enfoca en la guerra interna. “¿A vos y al Toto Caputo lo único que se les ocurre es ir a un streaming a echarle la culpa a la amiga de Videla (tu vicepresidenta) y a los ‘kukas’?”, arremetió. La exmandataria cerró su mensaje advirtiendo que detrás del modelo libertario hay un poder económico que “sí tiene un plan”: “Para sostenerte, usarte como títere vende Patria y continuar saqueando nuestro país. Necesitaron meterme presa y proscribirme”, lanzó. Y se dirigió contundente al Presidente tras su promesa de buscar la reelección en 2027: “Determinados adminículos se usan una sola vez y luego se tiran”.