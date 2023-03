Álvarez Agis recomendó "incumplir el acuerdo con el Fondo" y su consultora publicó un informe muy crítico

El director de la consultora PxQ,advirtió que el nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) es perjudicial para la Argentina porque mantienen la meta del déficit fiscal en un momento en que bajará la recaudación producto de la caída de las retenciones por la sequía. "", marcó el exviceministro de Economía de Cristina Kirchner y remarcó que es "muy grave" que se mantengan las condiciones actuales.afirmó Agis.Agis explicó que se cambió la meta de reservas que "ya era incumplible desde antes" y sostuvo que lo más grave es que se mantiene la meta del déficit fiscal.", indicó en una entrevista con el El Destape Radio.Álvarez Agis alertó por el futuro de la Argentina si se cumple esta revisión del acuerdo con el FMI y recomendó pedir al FMI un desembolso por la crisis en materia productiva., advirtió al tiempo que agregó:, opinó.El ex viceministro de Economía del últimos gobierno derecordó que apoyó la firma de un acuerdo con el FMI, pero resaltó que si las condiciones cambian como ocurrió con la pandemia, la guerra de Ucrania o la sequía, entonces deber ser modificado. “indicó.El Gobierno acordó ayer con el FMI una reducción en la meta de acumulación de reservas internacionales para 2023 ante el efecto de la sequía sobre las exportaciones, al tiempo que mantuvo sin cambios la meta de 1,9% del PBI de déficit fiscal para este año. La decisión forma parte del acuerdo a nivel técnico alcanzado por las autoridades argentinas y el personal del FMI sobre la cuarta revisión bajo el acuerdo de facilidades extendidas (EFF, por sus siglas en inglés) de 30 meses de Argentina, que deberá ser aprobado por el Directorio Ejecutivo del organismo multilateral en las próximas semanas. La nueva meta implica llegar a fin de año con una acumulación de aproximadamente US$2.000 millones menos.Al respecto el economista publicó este martes el mencionado informe que se caracteriza por ser muy crítico de la renegociación de Sergio Massa con el FMI, que redefine las metas de acumulación de reservas del Banco Central. Lejos de un elogio al ministro por lograr la nueva pauta de dólares, el ex viceministro de Economía de Cristina Kirchner definió directamente que el Fondo le extendió a la Argentina, se pregunta en forma retórica el economista en el reporte enviado a clientes bien temprano en la mañana del martes.La visión del economista es categórica: el nuevo acuerdo con el Fondo perjudicará a la economía. "Es procíclico", define, al dar cuenta que sugiere cambios en materia fiscal que agravarán la tendencia recesiva de la economía, en el comienzo de este año. Para Álvarez Agis, la clave del empeoramiento de las expectativas sobre la actividad económica radica en que el FMI evitó modificar la pauta de déficit fiscal para este año, a pesar de la dureza de la sequía y su feroz impacto en las cuentas públicas (recaudación por las retenciones).", escribió el economista.La pauta de rojo fiscal para este año se mantuvo en el 1,9% del PIB. Es decir, no contempló la caída en la recaudación. Por lo tanto, el Gobierno se vería obligado a realizar ajustes adicionales para lograr el objetivo firmado. El informe de Álvarez Agis aclara que el impacto directo de la sequía será una contracción del PIB del 3,0% para este año, ante la caída de una oferta de divisas en torno a los u$s18.000 millones., analiza AG.El economista puntualizó que el nuevo acuerdo con el Fondo incluye una disminución más acelerada de las tarifas de los servicios públicos. Pero como ya existe una porción de la población que ya no recibe subsidios, entonces el Gobierno podría obligar a "subsidios cruzados", algo que está prohibido por el marco normativo, recuerda Agis. Concluye así queDespués de asegurar que a la economía "le faltan dólares" -que el FMI no quiere dar-, el economista cierra el informe con un reclamo al tándem Alberto Fernández - Massa: "