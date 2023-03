Gerardo Morales lanza su candidatura presidencial en el Gran Rex: busca mostrar unidad radical pero hay internas

¿Qué pasaría si diéramos vuelta la Argentina?



Te invito a descubrirlo.



15/03 - 17hs - Teatro Gran Rex pic.twitter.com/jwby5ycFsg — Gerardo Morales (@GerardoMorales) March 9, 2023

En medio de cruces internos entre radicales por la foto en la Fiesta de la Vendía de Patricia Bullrich , el gobernador de Jujuy y titular del Comité radical nacional de la UCR,en un acto en el teatro Gran Rex de la Ciudad de Buenos Aires.Hoy la UCR tiene dos posturas bien marcadas, ambas con un relacionamiento claro con el PRO., y son muchos los que consideran que el jujeño podría negociar una fórmula con él y convertirse en su vice. Mientras que hay un sector con una referencia más amplia, que incluye aEl radical jujeño prepara para esta tarde un discurso enfocado en su gestión provincial, con proyección nacional, con críticas a Alberto Fernández y propuestas de campaña., la misma que se utilizó para empapelar las calles de la ciudad de Buenos Aires.Durante la presentación de su candidatura: el primero será presentar las medidas que implementaría en caso de ganar las elecciones presidenciales para ordenar la política, la economía y el Estado. En segundo lugar aparecerá el plan para recuperar la clase media a través de un programa de reactivación de la producción, que incluye una restructuración de los planes sociales y el tercero estará dedicado a la inserción de Argentina al mundo, enfocado en el litio, agroindustria y biotecnología.. Algo que fue negado de manera contundente y que, además, derivó en un comunicado de fuerte impacto de parte de la Corriente de Opinión Nacional del radicalismo que tildó al expresidente de “egocéntrico, mentor de la grieta”., sostuvo el sector que apoya a Morales y señalaron que la intención del lider amarillo es dividir al partido centenario para lograr que llegue debilitado a las PASO.“Se inmiscuye en el partido sin que se lo haya convocado. Yque estaba a unos metros de ahí. Y eso es porque hay una intencionalidad de jugar en favor de Bullrich”, le dijo Data Clave el exdiputado nacional y referente radical, Fredy Storani.. Se espera incluso que su discurso tenga alguna indirecta para el expresidente y los radicales que no están en su corriente y, además, mostrará dureza con su rígida postura en torno a la condena a MIlagro Sala.Con un Facundo Manes que todavía no se lanzó del todo, desde adentro de la coalición opositora se habla que lo único que buscan es arreglar cargos para reposicionarse en un eventual gobierno de Juntos.Incluso, en las últimas horas el presidente del Comité provincia,, se juntó con su par de CABA,supuestamente “para fortalecer Juntos por el Cambio para construir una Argentina moderna y desarrollada”. Con una foto que intenta mostrar la fuerza de las dos terminales en la previa al lanzamiento de Morales y luego de que Posse haya presentado 25 mil firmas para dar la contienda electoral en una PASO en PBA.¿Quiénes asistirán?, así se lo confirmaron los integrantes del Comité de Campaña bonaerense a Infobae.Además de los referentes del todo el país, habrá una f, que preside Federico Storani.Por temas de agenda,Mientras que, sin sorpresas,El lanzamiento de Morales no significa sólo una opción presidencial más a las tantas de JxC, sino el inicio oficial de posición determinada hacia adentro de la UCR que tendrá consecuencias.