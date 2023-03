En 48 horas, Larreta pasó de justificar a Edesur por los cortes de luz a denunciarla penalmente

el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunció que su gestión denunció penalmente a la concesionaria Edesur, a contramano de un posteo que realizó en redes sociales hace solo dos días en el cual justificó a la empresa

Mientras la ola de calor no cesa y siguen los cortes de luz en la Ciudad de Buenos Aires, que en los sectores más postergados llevan semanas,, escribió el alcalde porteño en sus redes sociales para criticar lo sucedido y dar a conocer la medida.Además, ante las consecuencias de la interrupción del servicio eléctrico, señaló que "en la Ciudad, como en tantos lugares del país, hay miles y miles de personas que todavía están con la angustia de no tener luz" y que "así nadie puede vivir"."A pesar de no tener jurisdicción sobre la energía, desde la Ciudad estamos haciendo todo lo que podemos desde nuestro lugar para acompañar a los vecinos. Llevamos grupos electrógenos a los hospitales y geriátricos y a las personas electrodependientes para cuidar su salud", sostuvo, antes de afirmar que desde su administración están "garantizando el acceso al agua en el sur y el oeste de la Ciudad".Sin embargo,, escribió en aquella oportunidad, sin siquiera mencionar a EDESUR, firma a la que ahora le endilga responsabilidades penales.En su texto de hoy y como para que el volantazo no quede tan evidente, el aspirante presidencial de Juntos por el Cambio apuntó contra el Gobierno. "La razón de este problema es la crisis energética que vive nuestro país producto de estos años donde no se cumplieron los marcos regulatorios, donde el Gobierno intervino a los entes reguladores sin ofrecer soluciones y la política de precios destruyó la inversión", dijo."Y como si esto fuera poco, el Gobierno le flexibilizó a Edenor y Edesur el pago de una deuda de 140 mil millones de pesos, sin controlar ni garantizar que usaran esa plata para invertir en mejorar el servicio", agregó.Por último, se refirió a lo que precisa la Argentina con respecto a esta situación, en el marco de la campaña política presidencial en la que está embarcado hace meses: "Necesitamos una política energética seria que les garantice a los argentinos y a los sectores productivos la energía que necesitan para vivir, crecer y desarrollarse. No podemos seguir desperdiciando el potencial que tenemos en el petróleo, el gas y las energías renovables".Esta tarde,Tal como mostró el portal Nueva Ciudad , los vecinos interpelaron al jefe de gobierno y le preguntaron: "¿Qué está haciendo el Gobierno de la Ciudad ante los cortes de luz?". Ante la falta de soluciones comenzaron a pedirle que se “vayan”, las personas que pasaron por el lugar y vieron el encuentro echaron a Larreta.Una de ellas grabó el momento en que se retiraba en una camioneta y pudo grabar la patenta. Luego, buscó los datos y se supo que debía una multa del 17 de diciembre de 2022 por “forzar barrera/evadir pago peaje autopista”, por un monto de 7.719 pesos.