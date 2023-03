Elecciones 2023: con la derecha, Burlando mostró buenos números en la provincia de Buenos Aires

El abogado mediáticoque lanzó su candidatura a gobernador por la provincia de Buenos Aires a finales de diciembre en medio del juicio por la muerte de Fernando Báez Sosa, Si bien, quien supo representar a la familia de Fernando en busca de justicia explicó que será candidato a gobernador con su partido(MIF) todavía no queda claro con quien presentaría alianzas. Eso sí, los números lo muestran bien posicionado.Este mes, dos trabajos de opinión pública lo midieron: uno fue de Proyección y otro del Observatorio Social de la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM).En el primero de los sondeos,como el diputado nacional del PRO Cristian Ritondo (5,0), el jefe de Gabinete provincial, Martín Insaurralde (4,6), o la vicegobernadora Verónica Magario (3,1).En esa encuesta el abogadocon 31,1%,precandidato del PRO con 14,5%de Avanza Libertad con 9,6%.Mientras que en la encuesta de la UNLaM,, pero supera a Espert (6,8), Ritondo (6,5), Insaurralde (3,5), la ministra de Desarrollo Social de la Nación, Victoria Tolosa Paz (2,2), y el titular de la Unión Cívica Radical bonaerense, Maximiliano Abad (1,1), entre otros.Si bien el abogado lleva años de instalación en los medios de comunicación, desde que ejerció la defensa de la denominada "encargados de secuestrar al reportero gráfico José Luís Cabezas, asesinado en 1997.La mediatización del letrado no solo incluyó casos judiciales taquilleros como el femicidio de, la representación deen el Caso Maradona contra Villafañe​​​ y también lafrente a la denuncia de abuso sexual de Thelma Fardín, sino también la participación en programas televisivos.El abogadocuando se postuló como candidato a diputado nacional, acompañando al intendente de Malvinas Argentinas, Mario Ishii. Sin embargo, la justicia electoral bajó la boleta por no cumplir con los requisitos.A fines del 2022 Burlando ya había dejado en claro su decisión de postularse por la gobernación, fue previo al juicio por Fernando que- parece hasta demás decirlo- pero le sirvió para centrarse en la agenda mediática y lo catapultó como aquel que defiende a quienes lo necesitan.El anuncio fue más oficial este año cuando afirmó que será candidato, cargó contra “los dirigentes que piensan que la política es un patrimonio personal” e hizo hincapié en la provincia de Buenos Aires “es un agujero negro donde todo queda en el olvido”.Más allá del anuncio de su candidatura, no hay mayores precisiones sobre el proyecto provincial del abogado. En varias oportunidades se ligó la candidatura de Burlando con el proyecto presidencial del diputado nacional de La Libertad Avanza, que no tiene nombre para la boleta bonaerense.En declaraciones Burlando llegó a aclarar que se presenta con MIF “un partido político que no tiene mucho que ver ni con el justicialismo ni con el PRO" y señaló: “Hay 10 temas para abordar. Pobreza, educación, justicia y seguridad son claves. Estamos dirigiendo todo para tratar de solucionar temas urticantes”.A pesar de los rumores que los unen, el MIF hasta el momento no parece sumarse a los libertarios.