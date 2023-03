Comodoro Py busca quedarse con la causa que reveló las adulteraciones de los cuadernos de Centeno

busca arremeter contra la causa que se encuentra a cargo del juez, donde se reveló que en los cuadernos que se atribuyen a Oscar Centeno hay caligrafía de al menos una persona más, 1600 enmiendas y tachaduras, además de que una parte fue escrita de un tirón.En un dictamen que presentó esta semana, le bajó el precio a la investigación que hace tambalear parte de la prueba del caso a su cargo. Dijo que es un expediente "paralelo", que busca lograr "injerencia" y que ella debería ocuparse de evaluar la validez de los cuadernos.El Tribunal Oral Federal 7 recogió el guante y le requirió al juez cuestionado que le mande "urgente", o sea, quieren revisar si hay coincidencias en los expedientes. La fiscala nunca pidió peritar los cuadernos (lo podría hacer en la etapa de producción de pruebas para el juicio oral), algo que tampoco hizo jamás el fallecido juez Claudio Bonadio, ni lo impulsó el fiscal de instrucción Carlos Stornelli, ni lo propuso el juez que siguió, Julián Ercolini.El caso de Loson había quedado separado del resto de los más de cuarenta imputados entre poderosos empresarios y exfuncionarios. Él había admitido pagos para las campañas políticas y pedía que lo juzgue la Justicia Electoral.El eje de la causa madre son los supuestos pagos de coimas para acceder a licitaciones. La situación actual es que Ercolini elevó su caso para que se incorpore al juicio y la Cámara Federal lo confirmó. El abogado de Loson, Carlos Vela, pidió la nulidad de todo lo actuado y ahora espera que se pronuncie la Sala I de la Cámara de Casación Penal Federal.Martínez de Giorgi afirmó por primera vez de manera categórica que ya está corroborado que algunos cuadernos fueron adulterados: “”. Y agregó: “Ello fue corroborado, inicialmente, a través del peritaje scopométrico realizado por este Juzgado, sobre las copias digitales de aquellos a los que pudo acceder por autorización del Tribunal Oral Federal 7, ante el que tramita aquella causa”.Bacigalupo es un policía retirado, el amigo a quien Centeno le había confiado los cuadernos, y quien se los dio al periodista Diego Cabot, el que a su vez le llevó las fotocopias a Stornelli.De su casa se llevaron 400 anotaciones de tacos de papel que tenía en un escritorio y dos agendas. Este jueves, informaron fuentes judiciales, el juez ordenó que la División de Scopometría de la Policía Federal haga un nuevo peritaje caligráfico para chequear su letra y cotejar con los cuadernos que se analizan en este expediente. Bacigalupo, que ahora está imputado, podrá poner su perito.Las irregularidades en relación con las anotaciones ya habían saltado a la vista con un peritaje privado que mandó a hacer Loson y con otro que hizo la Policía Federal. Ambos trabajaron sobre fotocopias porque ni la fiscala del juicio ni el tribunal oral admitieron el acceso a los originales, que aparecieron sorpresivamente en 2019 cuatro días antes de las elecciones presidenciales (pese a que Centeno había dicho que los había quemado).Con su peritaje, Loson denunció “gravísimas irregularidades” que consistían en “adulteraciones y tachaduras de nombres, lugares, direcciones y fechas” en los cuadernos. Expertos del estudio Latour hallaron "más de 1600 alteraciones del texto original: 1373 sobre escritos y 195 correcciones con líquido corrector, a la vez que pudieron visualizarse 55 enmiendas o testados, entre otras anomalías”.El peritaje oficial, de la Policía Científica de la Federal, confirmó que en los cuadernos 7 y 8 hay correcciones hechas por otras manos distintas a las de Centeno (a la vez confirma que la letra original es de él); y 195 casos en los que se utilizó liquid paper, debajo del cual se pusieron cosas distintas al original; y el uso de cuatro tintas diferentes. Es decir, hubo manipulaciónEn el dictamen que la fiscala le presentó al TOF 7 el lunes último deja en claro de entrada su cuestionamiento al allanamiento a Bacigalupo. Dice que se enteró por los medios que el juzgado de Martínez de GiorgiLuego advierte: "No es la primera vez que toca pronunciarme sobre deformaciones de este tipo, realizadas en escenarios que se pretenden paralelos a este caso". "Hay mucho que se pierde en el afán de algunas magistraturas de gratificarse con el sentido o posición de ciertas partes", cuestiona. "No es esta, como dije, la primera ocasión en que me toca alzarme contra comportamientos procesales a todas luces oblicuos diagramados en jurisdicción y función extraña", agrega en evidente alusión al juez de primera instancia.Para León en la causa donde se investiga la adulteración de los cuadernos se pretende someter las pruebas del juicio oral (que aún no tiene fecha). Ella plantea que si Loson quiere discutir la validez de las evidencias o su situación, tiene que hacerlo ante el TOF 7, y cita el fallo de la Cámara Federal (firmado por Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi) que rechazó el pedido de nulidad de las anotaciones como prueba --a raíz de lo confirmado por los peritajes-- que hizo el empresario y confirmó que debe ir a juicio.En su presentación,Sin embargo, el TOF 7 se subió a las nuevas objeciones de León y le pidió un informe urgente al juzgado. Martínez de Giorgi responderá y seguirá con sus medidas.