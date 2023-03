Interna radical: Cornejo sugirió que Morales mide "3 puntos" y que de ser así su candidata es Bullrich

En Juntos por el Cambio se sienten tan ganadores de cara a las elecciones presidenciales 2023, que están haciendo jueguito, si se permite la metáfora futbolera. Tanto en el PRO como en la UCR las internas adentro de cada espacio como respecto de las alianzas cruzadas que sus referentes tienen entre sí hacen mella y no frenan, al punto de que las posibles fórmulas y PASO que podría haber son prácticamente incontables.Llega a tal punto la cuestión que pese a que casi toda la cúpula radical estuvo presente en el lanzamiento como precandidato presidencial de Gerardo Morales, este viernes el senador nacional que busca volver a gobernar Mendoza, Alfredo Cornejo, confesó que si el gobernador jujeño está para sacar "3 puntos" en ese caso se queda con Patricia Bullrich como candidata a ocupar la Casa Rosada pese a que es del PRO."Como radical que soy, siempre voy a preferir un radical. El punto es si tenemos un radical con posibilidades. No quiero una UCR con tres puntos como en 2015 [porcentaje que obtuvo Ernesto Sanz]. Esa foto no la quiero", contestó Cornejo consultado en una entrevista con Perfil acerca de si prefiere a Morales o a Bullrich, con una referencia a la derrota radical ante Mauricio Macri de hace 8 años.Si bien se negó a precisar si considera que Morales mide esos 3 puntos que pidió evitar, no dudó en aclarar que "todavía hay dos meses de campaña para ver qué pasa ahí", dando a entender que actualmente la intención de voto del gobernador jujeño es insuficiente, y directamente pidió "fórmulas cruzadas"."Te reitero lo que decía hace un año: fórmulas cruzadas en competencia generarían cooperación", dijo quien ya se lanzó como precandidato a gobernador de Mendoza, cargo que ya ocupó cuando Macri era presidente.Interpelado acerca de la chicana que los propios radicales se hacen acerca de si volverán a ser furgón de cola o aspirantes a lo sumo a la Vicepresidencia, Cornejo no lo descartó. "Si hay uno (radical) competitivo lo votamos. Morales y (Facundo) Manes piensan lo mismo. El discurso de Gerardo en el teatro Gran Rex fue bueno. Fue en el sentido correcto. Antikirchnerista, productivista", respondió.Cornejo supo ser un dirigente radical de los más cercanos al ex presidente, por lo que le consultaron si una postulación por un nuevo mandato sería positiva. "Él contribuyó a mantener la unidad, aunque no le gusten algunas cosas de los precandidatos. Después si quiere ser o no, está en su derecho", respondió el dirigente mendocino."Tiene mayor experiencia que todos, pero es el que podría alinear al kirchnerismo detrás de la polarización. Los K quieren explicar el fracaso argentino de décadas solo por los cuatro años de Mauricio. Cuando uno ve el megacanje de [Sergio] Massa... Nunca vi nada tan salvaje como este megacanje en la historia argentina. Nos decían de la deuda a 100 años y ellos hacen algo infinitamente peor", agregó.Finalmente, no descartó una "una segunda chance" para Macri, pero aclaró que debería suceder solo si es votado. "Eso no lo da nadie, salvo la sociedad. La sociedad le dio segunda y tercera chance al kirchnerismo".Cornejo reveló que va como candidato a gobernador de Mendoza y no a presidente, como sonaba un año atrás, porque se lo pidió Rodolfo Suárez, el actual gobernador, que lo sucedió en ese cargo. "Me lo pidieron ocho intendentes de Cambia Mendoza. Somos parte de un equipo. Igual me gané un respeto en las mesas nacionales", agregó.Al recordar la visita de María Eugenia Vidal, otra presidenciable PRO, a Mendoza, Cornejo aprovechó para señalar que la ex gobernadora bonaerense fue a "apoyar algunos candidatos para las anticipadas municipales" y aclaró que se trata de "un espaldarazo porque una parte del PRO que conduce Omar De Marchi no participa".Ese concepto le sirvió para castigar duro al diputado nacional del PRO, cercano a Horacio Rodríguez Larreta, por sus intenciones de ir por afuera de Juntos por el Cambio en la provincia y no competir en las PASO."(De Marchi) frmó el frente pero no participa. No puso candidatos, no compite en los 7 departamentos", afirmó el senador radical, quien si bien aclaró que "hay tiempo para un acuerdo" calificó como "ridículo" el argumento del dirigente PRO según el cual "no existe Cambiemos en Mendoza" e incluye "sectores de Libres del Sur y del Frente Renovador".En cambio, destacó la actitud de Luis Petri, otro dirigente radical que sí competiría en internas contra Cornejo. "Omar ya fue por adentro contra Rodolfo Suárez (actual gobernador) y perdió 75% a 25%. Él atribuyó que le ganábamos con el aparato. Decía que si hubiera boleta única ganaba. Ahora hay eso y las PASO, pero no quiere competir", insisitó en su crítica contra De Marchi.