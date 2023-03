Los libertarios sobre el Luche y Vuelve: Ya es hora de que se retiren para siempre de la política

En línea con las declaraciones de Javier Milei sobre la reducción del gasto público en modo “motosierra”, el diputado bonaerense Nahuel Sotelo insistió en que sus ideas “son las que hacen falta para que salgamos de este bucle de fracasos”.

El diputado bonaerense de Avanza Libertad cuestionó el operativo clamor del kirchnerismo a favor de la candidatura presidencia de Cristina. Insistió en que las ideas de Javier Milei “son las que hacen falta para que salgamos de este bucle de fracasos”. Citó a Albert Einstein para explicar la dinámica de la política actual.“Gobierno tras gobierno viene fracasando y los argentinos cada vez vivimos peores. Ya lo decía Einstein hace unos años "Si quieres resultados distintos, no hagas siempre lo mismo" en Argentina esa frase seria "Si queremos vivir mejor, no votemos siempre lo mismo" el estado se volvió una estructura elefantiásica que ya nadie puede controlar y lo que es peor, gobierno que llega, gobierno que lo utiliza para pagarle a sus militantes y terminan usando las arcas públicas para la militancia. En Argentina no faltan recursos, sobran ñoquis y ladrones”, señaló., concluyó.