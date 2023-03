Estamos planteando a los cordobeses cambiar de colectivo después de 24 años de peronismo, dijo Agost

Con el 72 por ciento de los votos, el actual intendente de La Falta, Javier Dieminger, superó ampliamente al peronista Miguel Maldonado en las elecciones que se vivieron este domingo, y de esta manera tendrá segundo mandato. “Fue una elección aplastante”, dijo el dirigente del PRO Oscar Agost.

Consultado sobre las aspiraciones presidencial de Juan Schiaretti, dijo: “De la Sota, quien tenia una personalidad que generaba un entramado político integrante, no logró salir de Córdoba y no creo que Schiaretti con otro estilo, mucho más dedicado a que le valoren la gestión pero desconocido a nivel nacional, no creo que logre por la vía nacional pero no tiene otra salida. No lo veo ganando elecciones, si mostrándose en una elección para capitalizar y acomodarse en lo que venga. El diálogo con Schiaretti se viene pero hay que sacarlo después de este Gobierno”.

En diálogo con Política Argentina, el vicepresidente del PRO sostuvo que “el peronismo sabiendo que iba a perder y por cuestiones internas no presentó candidato, y el candidato que presentaba al kirchnerismo a través de Caserio, hizo que la elección sea un 70/20 a favor de nosotros”. “Es algo apabullante. Más allá de lo nacional y provincial, la gente de La Falda valoró mucho la gestión de Juntos por el Cambio”, recalcó.A su entender,, sostuvo haciendo hincapié en el armado provincial.“Estamos sentimos que hay un agotamiento de ciclo y lo que le estamos planteando a los cordobeses es cambiar de colectivo después de 24 años de gestión del peronismo”, añadió Agosto para quien “en Córdoba, la mayoría de los dirigentes está trabajando para Horacio. También están los que trabajan para Patricia”.dijo.