Me salvé de las balas porque mi mamá se puso encima mío": Wado de Pedro recordó a sus padres

En los 90 me sumé a HIJOS. Fue entre compañeros, hoy amigos, que entendimos que solo la Justicia podía reparar la impunidad. Y luchamos, comprometidos siempre con el futuro de nuestro país, con #MemoriaVerdadYJusticia para tener una democracia plena. pic.twitter.com/5IgQB5PpvB — Wado de Pedro 🇦🇷 (@wadodecorrido) March 24, 2023

A 47 años del golpe militar, el ministro de Interior,, ratificó este viernes que "es muy difícil tener una democracia firme sin una base sólida, que es la memoria" en el Día nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y recordó el asesinato de sus padres durante la dictadura militar y el tiroteo del que sobrevivió gracias a que su madre lo refugió con su propio cuerpo.", expresó De Pedro en el fragmento del video realizado por jóvenes estudiantes de cine, denominado "Memoria en primera persona" , que compartió este viernes en su nueva cuenta de la red social TikTok.El video fue , en el que De Pedro relató su historia de vida a partir del asesinato de sus padres en plena dictadura. “Pude contar un poco de mi historia familiar que es también la que atravesaron miles de argentinos y argentinas”, explicó en la descripción del video.“En lo personal fue muy duro,, embarazada de ocho meses y medio, en término", comenzó a contar el ministro.Y continuó: "Ahí se produce un tiroteo muy fuerte en la casa donde estábamos viviendo nosotros,".En el fragmento del video el dirigente contó que en 1996 visitó aquella casa donde se produjo el asesinato de su madre y donde fue secuestrado. "Le toque el timbre a la vecina de la casa donde fue el operativo. Me dejó pasar a la casita del fondo y está el baño todavía con tiros, la puerta. Cuando veo eso veo lo que pasé,", reveló.También contó que "después por gestiones familiares" lograron que lo devuelvan a su familia, pero remarcó que el suyo es “ un hecho más de los miles que pasaron en la dictadura, donde se vive mal”. “Se vivió mal y después, el después", agregó."Cuando me vine a Buenos Aires a estudiar, pude ver el surgimiento de H.I.J.O.S. Eso no lo tenía dimensionado como una actividad política, sino que lo tenía dentro de las necesidades personales. Tenía la intención de compartir con otros pibes y otras pibas que habían perdido a sus padres, tenía ganas de compartir primero las experiencias personales y después tenía ganas de ver cómo podíamos hacer para que deje de haber impunidad en la Argentina", aseguró.