Tras la baja de Macri, Bullrich profundiza su tono "halcón" y va a la Justicia contra el canje de deuda del FGS

Tras la renuncia de Mauricio Macri a una nueva candidatura, la precandidata presidencial Patricia Bullrich adelantó este lunes que desde el PRO presentarán un recurso de amparo contra los decretos impulsados por el ministerio de Economia, que dispusieron un canje de deuda con los bonos en poder de organismos públicos."Vamos a frenar el vaciamiento dely la emisión de deuda en dólares a tasas insostenibles", escribió Bullrich en su cuenta de Twitter.La presidente del PRO presentó una serie de argumentos para justificar el recurso de amparo contra los decretos 163 y 164: "El canje de deuda impulsado por el Ministerio de Economía, que fuerza a los organismos públicos a pesificar su tenencia de deuda en dólares, resulta objetivo y fácticamente ruinoso"."El mero anuncio del canje(incumplimiento). Esto lo informa Fitch Ratings, una de las calificadoras de riesgo más importantes de Wall Street, quién decidió bajar la nota de los bonos argentinos, llevándolos de 'CCC-' a 'C', luego de darse a conocer la medida", añadió.Bullrich indicó que "esta es una de las notas más bajas en su escala de medición de riesgo, representando una caída de 5 subcategorías (bajamos de 'CCC-', pasando por 'CC+', 'CC', 'CC-', 'C+', hasta la nota 'C")'.Entre los argumentos también indicó que "la calificación 'C', en palabras de Fitch, refleja la condición unilateral del canje y su conversión compulsiva de moneda (de USD a ARS), dos cuestiones que constituyen, conforme sus criterios técnicos, un escenario de default".En relación al c, Bullrich señaló que "la ley 27.574 procuró el blindaje de los activos del FGS" y añadió que lo anunciado por Massa "deja en estado de vulnerabilidad a las futuras y actuales jubilaciones".También alertó sobre la responsabilidad de Fernanda Raverta, titular del Anses, al indicar que "debe cumplir con la función de salvaguardar el interés actual y a futuro del FGS, y su complicidad en la entrega y desfinanciamiento podrá generar su responsabilidad por el incumplimiento de su deber como funcionario público".El encargado de llevar adelante el recurso de amparo es el diputado nacional Luciano Laspina, principal asesor de Bullrich en temas económicos e integrante de la mesa de equipos técnicos de los principales referentes del PRO.Cabe mencionar que frente a las críticas que el canje generó en la oposición, Massa anunció que pedirá un dictamen a docentes de la UBA para que analicen si el canje afecta al FGS o si en rigor lo beneficia en 2000 millones de dólares.