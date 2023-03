Los aumentos que se vienen en abril: colegios, prepagas, tarifas, transporte y alquileres

Llega abril con algunos aumentos que pueden golpear el bolsillo de no ser advertidos. En este contexto donde los salarios intentan acompañar el índice de precios, rubros como colegios privados, transporte, prepagas, entre otros, tendrán subas a partir del 1° de abril. También se suma el aumento de tarifas de luz, previsto a partir del mes próximo.El año arrancó con un anuncio de aumentos en los boletos de transporte público. A partir de marzo, el subte y el premetro subirá de forma escalonada en cuatro tramos. Los incrementos para el subte y el premetro ya están pactados, de acuerdo a lo confirmado por Subterráneos de Buenos Aires. De esta manera comenzará a costar $58 en marzo, $67 en mayo, $74 en junio y $80 en septiembre. El premetro, por su parte, pasará en marzo a costar $20 en marzo hasta junio y en septiembre llegará a $ 28. Cabe aclarar que, de todas formas, seguirá vigente el descuento del 55% para los beneficiarios de la Tarifa Social de la tarjeta SUBE, es decir, que el boleto mínimo para ellos pasará de $ 11,34 a $15,75 pesos.El Ministerio de Transporte informó que desde el miércoles 1° de marzo pasado comenzó a regir un nuevo cuadro tarifario para los servicios de trenes y colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), los cuales se actualizan mensualmente. El mismo implicará un aumento del 6,6% en el precio de los boletos en abril, en línea con el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de febrero que difundió el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (Indec).-Boleto mínimo de colectivo (viajes de menos de 3 kilómetros): pasará de $37,10 a $39,54-Distancias de entre 3 y 6 kilómetros: de $41,34 a $44,06-Distancias de entre 6 y 12 kilómetros: de $44,52 a $47,46-Distancias de 12 a 27 kilómetros: de $47,70 a $50,85-Distancias de más de 27 kilóemtros: de $50,88 a $54,23-En el caso del boleto de tren, el mínimo subirá de $18,02 a $19,20 para las líneas Roca, Belgrano Sur, Belgrano Norte y Urquiza.En tanto, pasará de $23,32 a $24,85 para las líneas Mitre, Sarmiento y San Martín y el Tren de la Costa.A principios de febrero, el Ministerio de Economía acordó con los colegios privados entrar en el programa Precios Justos. Dentro de los elementos del acuerdo, al que adhirieron 18 provincias, además del beneficio estatal para la compra de útiles de la canasta escolar, también se negoció un tope de aumento para las cuotas de escuelas privadas. Según el acuerdo, las cuotas subirán hasta 16,38% en marzo. A partir de abril, y en los meses siguientes, tendrán ajustes de 3,5% hasta el 30 de junio.En marzo venció el acuerdo de precios que habían alcanzado la Secretaría de Energía de la Nación con las empresas petroleras. En esa ocasión y en el marco del programa Precios Justos, la pauta fue con subas tope de 3,8% (marzo). Aun no hay definiciones oficiales sobre una posible renovación del convenio ni sobre los próximos ajustes. Un dato a tener en cuenta es que desde el 1° de abril se vence la postergación de la aplicación de los impuestos a los combustibles líquidos, que se actualiza por inflación en forma trimestral.Desde 2020, hubo varias suspensiones y aun no se aplicaron las actualizaciones correspondientes a los últimos trimestres de 2021 y del primero, segundo y tercero de 2022. En ese contexto, de acuerdo a informes privados, los combustibles podrían tener subas en abril a partir de los $35 por litro en naftas; y de $21 por litro en gasoil. En los meses del acuerdo, el precio de la nafta super en la ciudad de Buenos Aires pasó de $145,10 el litro en noviembre a $150,90 en diciembre, $156,80 en enero, $163,10 en febrero y $169,30, con el último aumento aplicado. Es una suba de 16,7% entre noviembre y marzo.A partir del 1° de abril entrarán en vigencia nuevos aumentos en los alquileres, para los contratos que deberán renovarse este mes año/año. El mecanismo de actualización para los alquileres está normado por la Ley de Alquileres, que establece que la suba se haga según un promedio de la variación anual de la inflación, que publica Indec, y el nivel de salarios de los trabajadores que realizan aportes a la seguridad social (RIPTE). Para un inquilino que firmó contrato en abril de 2022 por $50.000, renovará con un aumento del 92,5% interanual, por lo que pasará a pagar $96.250 por la misma unidad. En comparación con las renovaciones realizadas en marzo, que se realizaron con aumentos del 89,6%, las actualizaciones de abril son casi tres puntos superiores.La Superintendencia de Salud difundió el índice de costos que rige los ajustes de los planes de las prepagas. Como viene sucediendo mes a mes, en abril las prepagas también tendrán aumento. Esta vez, será del 2,36%, según informó la Superintendencia de Servicios de Salud. "El Índice de Costos de Salud, el cual mide la evolución de los rubros de recursos humanos, medicamentos, insumos médicos, otros insumos y gastos generales que resultan significativos para el sector, tuvo una marcada disminución durante febrero, resultando ser del 2,36%", informaron. Este valor resulta inferior al tope del 90% del índice Ripte (4,87%).Con el reajuste de abril, los precios de los planes de salud habrán tenido, en los tres primeros meses del año, un alza de 26,86% para quienes no califican para el tope, y del 20,16% para los casos en que sí se considere el índice máximo vinculado con el Ripte. Antes de las actualizaciones de febrero y marzo, en el primer mes del año se había concretado un aumento de 6,9%.El Gobierno definió que los aumentos de tarifas de la energía eléctrica para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) aumentará un 60% promedio anual en abril y junio. “En consonancia con lo anunciado el 6 de febrero, la readecuación tarifaria implicará para más del 70% de los usuarios residenciales (3.8 millones aproximadamente) comprendidos en las categorías R1 y R2, incluidos 700 mil beneficiarios de tarifa social, un aumento en la factura media que no superaría $348 en el primer tramo, y $421 en el segundo tramo”.-Los usuarios de NIVEL 1 (hogares de mayores ingresos) y que tengan un consumo medio (categoría R2) enfrentarán una factura final promedio de abril de entre $3.100 y $3.300.Usuarios NIVEL 3 (ingresos medios) observarán en sus facturas un aumento promedio de $1.700 y $1.800.-Usuarios NIVEL 2 (ingresos bajos): notarán un aumento en la factura final promedio de impuestos entre $1.500 y $1.600.El 1° de marzo pasado, el ente regulador del gas (Enargas) aprobó el aumento en el precio del valor del gas en el punto de ingreso al sistema, con impacto variable en el valor final en las facturas de acuerdo a la segmentación vigente. El Enargas dispuso a partir de marzo un incremento del 28,3% en el precio del gas en Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST), con un impacto variable en la tarifa final del 15% promedio, debido tanto a la segmentación por capacidad económica de los usuarios como a la diferente incidencia en cada una de las distribuidoras y subzonas.Los usuarios tuvieron así una única actualización en todo el 2023 según confirmó la Secretaría de Energía, que será de 28,3%, aplicada en marzo. Según estimaciones del sector, y en función de los aumentos ya definidos, la suma de todos los componentes -transporte, distribución, precio del gas e impuestos- representaría un incremento del 50% para un usuario de ingresos medios (Nivel 3 de la segmentación).En el caso del agua, en marzo los usuarios de zonas medias - según coeficiente zonal- comenzaron a pagar tarifa plena. Este segmento abarca a unos 984.000 usuarios residenciales. En tanto, los clientes de zonas medias-bajas mantendrán desde marzo un 15% de subsidio sobre el precio final de la factura. Este segmento abarca más de 1,1 millones de usuarios. Desde ya, vale aclarar que las personas que tienen tarifa social o comunitaria quedan afuera del recorte de subsidios y tendrán el 100% de la tarifa social. Con todo, existe un registro -en la página del ERAS- donde quienes pierdan los subsidios pueden solicitar mantenerlos siempre que sus ingresos familiares sean menores a dos canastas básicas ($327.078 a febrero).Las trabajadoras que realizan tareas vinculadas al servicio doméstico tienen en marzo de 2023 un incremento del 4%, respecto de los valores de noviembre, según el último acuerdo paritario de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares. Esta actualización del 24% se otorgó de la siguiente manera: en diciembre hubo un incremento del 8%; en enero, del 7%; en febrero, del 5%; y un último ajuste del 4%, pautado para marzo.-Primera Categoría - Supervisor/a: $738 (con retiro) y $808 (sin retiro)-Segunda categoría - Personal para tareas específicas: $698 (con retiro) y $766 (sin retiro)-Tercera categoría - Caseros: $659-Cuarta categoría - Asistencia y cuidado de personas: $659 (con retiro) y $738 (sin retiro)-Quinta Categoría - Personal para tareas generales: $611 (con retiro) y $659 (sin retiro)Este es el esquema con el cual los empleadores deben abonar el salario de las empleadas domésticas en los casos de que la persona sea contratada por horas o por jornada durante el mes de marzo de 2023.