Wado de Pedro habló sobre la decisión de Macri de bajarse en las elecciones: "Estaba claro que perdía"

El ministro del Interior, Eduardo ‘Wado’ De Pedro, consideró este miércoles que Mauricio Macri decidió no presentarse como candidato presidencial porque "es obvio que perdía” y sostuvo que “la gente no olvida que destruyó al país”.En declaraciones a Futurock, de Pedro cuestionó la gestión de Cambiemos y se refirió a las internas en el Frente de Todos por las distintas miradas sobre la gestión económica, sostuvo que todavía hay tiempo para las definiciones electorales y no descartó ni confirmó sus aspiraciones de ser precandidato a presidente.“La gente ya sabía que Macri no podía ser otra vez Presidente porque destruyó al país, desprecia lo público, a la gente y los valores más básicos de una sana convivencia, y también a la industria nacional”, afirmó el funcionario y enfatizó:En una de sus primeras autocríticas, sostuvo que “si algo nos faltó hacer en el Gobierno, fue decir el desastre que era el país cuando llegamos -en diciembre de 2019- y la consecuencia que iba a tener las cosas que hizo Cambiemos en la gestión sumado a un gran endeudamiento”.En ese punto, consideró que “el gran beneficiario de la pandemia fue Macri porque a los tres meses de asumir el Gobierno el FdT, llegó justo todo el tema de la Covid-19 y el principal objetivo fue cuidar a la gente, por lo que ahora falta ese diagnóstico de cómo estábamos, pero sí está en la memoria de la gente y por eso Macri se bajó de la candidatura”.De Pedro planteó que “y cuál es el modelo de ellos que funcionó entre 2016 y 2019, que es un modelo que empobrecimiento, cerró empresas y comercios”.Con respecto al modelo del kirchnerismo, manifestó: “Nosotros tenemos un modelo que funcionó entre 2003 y 2015, que generó trabajo genuino con los salarios más altos de la región. Es un modelo donde la política tiene un protagonismo en la discusión y articulación económica. De ese modelo se criticaban las formas, pero no existe un modelo que logre la distribución sin generar ciertas tensiones”.“El modelo nuestro tiene que ver con firmeza con determinados sectores porque el país tiene una tendencia a salirse de las reglas, a la fuga, al contrabando y para eso”, apuntó. Y añadió: “No es tan fácil ni es para cualquiera gobernar la Argentina con un resultado a favor de las mayorías”.A la hora de señalar si debería haber unasen la coalición oficialista o algunos de los aspirantes debería declinar la precandidatura tras mirar las encuestas, el titular de la cartera de Interior sostuvo que “cada uno puede decidir y definir qué es lo que hace, si se presenta o no”.