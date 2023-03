El Gobierno porteño amenaza con desalojar a 10 mujeres y 15 niños de una casa comunitaria

En total son 10 mujeres y 15 niños y adolescentes que vienen de distintas situaciones de vulnerabilidad y que habitan de forma comunitaria el establecimiento Casa Pringles ATR (Autónoma, territorial y reparadora). El nombre surgió en una tarde de mateada en donde conversaban sobre lo que era para ellas el territorio: tierra, techo, vivienda y espacios de producción de autonomía en convivencia con la posibilidad de reparación.

“Pensamos en relación a la reparación de un daño que pudimos haber hecho nosotros o un daño que nos pudieron hacer y en ese sentido esta casa nos dio la oportunidad de hacernos esa pregunta ¿pensamos que el daño se puede reparar con más violencia?” cuenta Gabriela que vive allí con su hija Isabella de 7 años. “Recibimos amenazas constantes de la fiscalía, que si no nos vamos nos llevan presas. Es o la calle o la cárcel. Vivimos con el miedo constante que nos pateen la puerta y la policía nos saque de los pelos” dice Gabriela (33) que vive en casa de Pringles al 300 desde hace un año y que hoy el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires intenta desalojar.La casa pertenecía al pintor Eduardo Sivori que murió en 1918 y que la dejó con el legado de que fuera utilizada con fines culturales. Fue convertida en un espacio de archivo por el gobierno de la Ciudad y luego quedó en estado de abandono. El Banco Ciudad llevó adelante la subasta en siete ocasiones pero nunca se concretó la venta. Son tres inmuebles en un lote que el Gobierno de Horacio Rodriguez Larreta declaró como “inmuebles ociosos e innecesarios”.En julio de 2021 el Boletín Oficial de la CABARespecto a esto Paula Villani, abogada e integrante de Aires, explica que hay una división entre bienes inmuebles de dominio público del Estado y bienes inmuebles de dominio privado del Estado.Los primeros podrían ser una plaza o una calle y los segundos son los utilizados por el Estado con fines institucionales o sociales:explica en diálogo con el diario Página 12.En este sentido, en la Ley 6.287 se encuentran una gran cantidad de inmuebles -como el de la calle Pringles- que podrían estar destinados a un uso institucional o social y que La Dirección General de Administración de Bienes declara como ociosos para poder venderlos privilegiando el negocio inmobiliario.Las mujeres de la casa Pringles no solo habitan la casa, todos los días llevan adelante un merendero, apoyo escolar y también acompañamiento a mujeres y disidencias en situación de violencia de género, consumos problemáticos o que fueron privadas de su libertadDesde allí aseguran que vienen luchando sistemáticamente contra la violencia judicial y policial: “Tuvimos 3 reuniones de mediaciones con el Gobierno de la Ciudad en conjunto con Administración de Bienes, el IVC y Desarrollo Social, en la cual nos manifestaron que no tienen nada para ofrecernos en cuanto al acceso y derecho a la vivienda”, explican en un comunicado que lanzaron en redes sociales convocando a organizaciones a frenar el desalojo previsto para hoy.En Abril del año pasado se intentó desalojar la Casa Pringles a través de la Fiscalía y de la Dirección General de Bienes:concluye Paula Villani que además es abogada de una de las mujeres acusadas de usurpación.