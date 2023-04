Larreta insistió que el desdoblamiento "no es opinable, pero grabó cuatro versiones del anuncio

El jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires,reafirmó este jueves su decisión de desdoblar las mesas electorales porteñas al asegurar que ese "no es un tema opinable" ya que aplicó "la ley" al disponer el voto con boleta única. "Tomé una decisión en base a la ley.La última modificación de 2018 dice que se vota con boleta única", indicó Larreta al ser consultado por la prensa en una conferencia en la que dio a conocer nuevos beneficios para inquilinos y propietarios.El video del anuncio lo grabó el miércoles pasado en el Jardín Botánico. Es la pieza que difundió ayer en sus redes sociales. No obstante, había cuatro versiones del pronunciamiento con distintas alternativas electorales para implementar en la ciudad.En una toma, la que se conoció, Larreta anunciaba que las elecciones en la ciudad se realizarían en la misma fecha que las nacionales, pero mediante sistemas diferentes: para los cargos locales se utilizaría el voto electrónico, y para los nacionales, las boletas y urnas tradicionales. Así, los candidatos a jefe de gobierno irán separados de los presidenciales, como pedía Lousteau, que enfrenta a Jorge Macri como candidato a suceder a Larreta.En otra versión, anunciaba que iría por el formato “concurrente” pero con boleta única de papel.La última alternativa, que también Larreta grabó antes de irse a España, era optar por unificar las elecciones porteñas a las nacionales, como preferían Macri, Bullrich y María Eugenia Vidal. En la ley estaba prevista esa chance al adherir a la simultaneidad y al sistema nacional. La regla del Código Electoral era votar con Boleta Única, pero el jefe porteño tenía la opción de implementar los comicios de manera conjunta, como se desarrolló en 2019.Larreta consideró que debía “cumplir con la ley” y elegir la alternativa que le permitía contener el reclamo de los radicales. Lousteau, un aliado clave para su esquema nacional, pedía igualdad de condiciones para competir. Ante la opinión pública, Larreta se jacta de haber defendido la utilización de la boleta única, una bandera electoral de Juntos por el Cambio para garantizar una mayor transparencia en el proceso. De hecho, ese argumento incomoda al macrismo, que salió a aclarar que su bronca no era con el sistema sino con las formas. Además, entienden que Larreta eligió favorecer a la UCR.En cuanto a la interna de su partido, aseguró: "El hecho de que referentes del PRO hayan tenido opiniones diferentes es válido, no tenemos que pensar lo mismo en todo. Pero yo no hice ningún comentario personal de ningún miembro de Juntos por el Cambio. No hice ninguna crítica (cuando) ha habido diferencias".Pero agregó que "