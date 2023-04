Organizaciones civiles respaldaron a Zamora como candidato a intendente de Tigre de cara a las PASO

representantes de todas las instituciones de bien público de la localidad destacaron la gestión de Julio Zamora como intendente de Tigre en función del crecimiento del municipio en materia de educación, salud y deporte y respaldaron su candidatura a continuar en el cargo cara a las próximas elecciones, primero internas y luego generales







En el marco de una reunión llevada adelante en Benavídez,“Llevo más de 70 años viviendo en Benavídez y he visto un progreso inmenso, cada día está más hermoso. Nos reunimos para apoyar la candidatura de Julio Zamora por todo lo que hizo estos años. Es un gran intendente que hace una gran labor con y por las instituciones no solo de esta localidad sino de todo el distrito. El respaldo del Municipio es realmente para agradecer”, enfatizó la presidenta y anfitriona del Centro de Jubilados y Pensionados, Nora Pérez.Por su parte, Victor, presidente del Club 12 de Octubre, expresó su agradecimiento por el crecimiento que tuvo Benavídez y dijo: “Vivo acá desde el año 1988 y en ese momento habían dos calles asfaltadas nada más. El cambio fue abismal y Julio Zamora hizo una explosión muy positiva e importante. Tengo amigos que se asombran de las cosas que tenemos en Tigre, ya que en otros municipios no existen. Debemos seguir acompañando esta gestión para que el distrito siga progresando”.En la reunión que encabezaron autoridades locales los presentes expresaron suRepasaron logros como la construcción de los 3 HDI de Benavídez, Tigre centro y Don Torcuato; la inversión histórica en materia de educación; la inauguración del Centro de Rehabilitación Frida Kahlo y el Hospital Materno Infantil “Dr. Florencio Escardó”; la incorporación del resonador magnético nuclear en el HDI de Don Torcuato, entre otros.También se detalló el avance de obra de los dos microestadios en Benavídez y Don Torcuato y la calle Barbarita; y el comienzo de la construcción de los dos nuevos teatros en El Talar y Don Torcuato. Por otro lado, las autoridades presentes hablaron de los proyectos a futuro de la gestión, como la ampliación de las escuelas N°52, N°56 y N°18 de Benavídez; la construcción de la pista de atletismo en el Polideportivo Sarmiento; la inclusión de un tomógrafo en el HDI de Tigre centro y un resonador magnético nuclear en el HDI de Benavídez, entre otros.Sergio, presidente del Club El Prado, participó de la reunión y remarcó quey puso especial énfasis en que la "gestión de Julio Zamora en lo que respecta a seguridad, salud y deporte es excelente"."Benavídez era todo campo y hoy está espectacular. En lo que tiene que ver con las instituciones, el intendente siempre tiene una mirada muy atenta y eso se valora. El Municipio nos da una mano increíble con revisiones médicas para los chicos y chicas, materiales y árbitros que nosotros solos no podríamos costear”, agregó.José Leguizamón, presidente del Club Social y Deportivo San Justo, comentó: “Julio Zamora nos ha representado de una manera muy buena a lo largo de los años y por eso estamos reunidos para apoyar su gestión y su candidatura. No solo con nosotros sino con toda la comunidad, ya que ha transformado la vida de todas y todos los vecinos de Benavídez. En los últimos 10 años esta ciudad cambió de una manera impresionante y por eso estamos muy agradecidos”.Sobre el cierre de la reunión, todas y todos los presentes coincidieron y aprobaron enérgicamente la gestión del actual jefe comunal en Benavídez y solicitaron su postulación como candidato a la reelección a la intendencia del partido de Tigre.Quienes participaron del encuentro fueron: Omar Loyola (presidente del Club Social Deportivo El Arco); Daniel Santillán (presidente del Club Social La Mascota); José Leguizamon (presidente del Club Social y Deportivo San Justo); Nora Pérez (presidenta del Centro de Jubilados y Pensionados Amor); Teresa Ozman (presidenta del Centro de Jubilados Amigos de la Tercera Edad); Elizabet Hilda Haddad (presidenta del Centro de Jubilados General Conesa); Cristina Olas (presidenta de Junta Vecinal El Prado); Jaime Montoya y Eliseo Montoya (presidente del Club Deportivo La Bota); Claudio Mercuri (presidente de la Sociedad de Bomberos Voluntarios de Benavídez); Manuel Velázquez (presidente del Club Semillero); Victor Llanos, Gabriela Dos Santos y Luis Rodríguez (autoridades del Club 12 de Octubre); Alejandra y Valeria Schwartz (presidentas de la Biblioteca Popular Ricardo Guiraldes); Alberto Seoane y José Luís Amezqueta (titulares de la Comisión de Comerciantes); Bartolomé Álvarez (presidente de la Sociedad de Fomento 21 de Septiembre); Sergio Roda (representante del Club El Prado); Ricardo Llanes (presidente del Centro de Jubilados El Arco); Roberto Fernández (presidente de Veteranos de Malvinas de Benavídez); y Samantha Romeou (presidenta del Club de Leones de Benavídez).