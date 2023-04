La interna del PRO se trasladó al sur: Macri busca reunirse con Larreta y Angelini para frenar el conflicto

Mientras tanto Macri busca volver a unir el partido que creó

En medio de la interna del PRO que él desató la semana pasada al definir elecciones concurrentes en la Ciudad, el jefe de Gobierno porteño,, viajará a Tierra del Fuego para dar su apoyo a un candidato rupturista y luego disertar frente al círculo rojo en el Foro Llao Llao. Mientras tanto,buscará destrabar el conflicto amarillo cuando este jueves se reuna con, quien asumirá esta semana como jefe del partido en reemplazo de la titular.En el sur hay conflictos,. La situación del distrito es bastante compleja, hubo rupturas y disputas judiciales que llevaron a una división de JxC que será perjudicial para la alianza opositora.Los cuestionamientos al manejo del partido por parte de Stefani no son novedosos y su presidencia fue tan problemática que hasta tuvo que pedir una intervención para no perder el espacio. Esa silla quedó para el larretismo que, después de mostrarse en contra de sumar a la coalición, fue arrebatada por el bullrichismo, lo que inició un proceso judicial. Ahora Cambiemos va a ir dividido y Larreta estará con quien optó por salirse., se le atribuyó en varias oportunidades el quiebre en Neuquén (que ahora salieron a festejar todos), en Salta, en Tierra del Fuego y en Mendoza.La elección en Neuquén habia hecho estallar las diferencias entre los dos presidenciables más fuertes del PRO, después de dar por cerrada la discusión por el cambio en la modalidad de votación en la CABA, algo interpretado como un parricidio a Mauricio Macri por parte de Larreta. Se acusó a Bullrich de no haber jugado para la lista PRO que funcionó como colectora de Rolando Figueroa, el triunfador del domingo, sino para la de Juntos por el Cambio liderada por Pablo Cervi.Bullrich buscó despegarse de esas acusaciones pero otras fuentes, tanto desde la UCR como desde el PRO, aseguraron que la titular en licencia del PRO apoyó más a la lista de Cambiemos que a la de Figueroa. Eso sí, del triunfo se colgaron todos, aunque sólo hayan sacado el 4% de los votos en una elección que se polarizó entre dos presentaciones del Movimiento Popular Neuquino.Enla situación parece ser diferente, quedó claro que. La división impedirá que Cambiemos obtenga, según dicen las encuestas, unos 17 puntos frente a los más de 30 que se espera acumule la fórmula de Gustavo Melella y Mónica Urquiza. Los comicios arrancaron perdidos, pero la fragmentación debilitó más a JxC a la hora de repartir cargos provinciales., aunque en el último tiempo los halcones del PRO parecen cada vez más unidos y las palomas más rebeldes. Si bien se mostró furioso y decepcionado con el alcalde porteño por su anuncio electoralEn medio de la interna feroz Bullrich decidió alejarse durante 90 días de la presidencia del PRO para dedicarse de lleno a la campaña. En su lugar está el actual vicepresidente del partido,Con el pedido de licencia, Bullrich apuntó a incomodar a Larreta. Al fundamentar su resolución, dijo: “Debemos hacer todos los esfuerzos para separar nítidamente cada institución, dando pasos en un sentido correcto que afiance la República, sin aprovecharnos de los cargos públicos o partidarios”. Es decir, el jefe de Gobierno debería pedir una licencia para no sacar provecho del aparato porteño.y que los enfrentamientos no afecten electoralmente al partido. Además, se meterá en el armado de algunos distritos del interior, que como mencionamos antes, ya generan divisiones en Juntos por el Cambio.