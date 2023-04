Bullrich quiso asustar con que viene un corralito, pero reculó segundos después

Tras las críticas de Cristina Kirchner a la dolarización, la candidata presidencial del PRO Patricia Bullrich apuntó contra la vicepresidenta y quiso asustar augurando un corralito, pero reculó segundos después.La líder del PRO apuntó contra Cristina luego del discurso que realizó la vicepresidenta en La Plata donde explicó que dolarizar la economía no frena la inflación y marcó que "es necesario volver a construir programas de gobierno, que nada vuelva a depender de una persona".Al respecto durante una entrevista en LN+ Bullrich sostuvo: “Son tan cobardes que van a poner otro muñeco [en alusión a Alberto Fernández] para protegerse a ellos mismos”. “”, expresó de cara a las elecciones.En ese sentido, la precandidata a presidenta insistió en que la palabras de la vice “no hacen más que agravar la crisis” económica que afronta la Argentina, sobre la cual quiso hacer un alarmante pronóstico:Así, quiso asustar pronosticando un corralito al señalar que. “Con suerte les quedan 300 millones de dólares en reservas… ¿Cuántos días más tienen para operar?pero hagan la cuenta”, aclaró aliviando un poco el pronóstico.De cara a las elecciones y en clave electoral-una moneda nacional sin cepo junto con la libre circulación del dólar-“El problema con la dolarización es que la única economía que tiene en cuenta es la super competitiva. El 95% de la economía no puede competir, que fue lo que pasó en la convertibilidad. Con la moneda dura, el 95% de las empresas se destruyeron totalmente”, sostuvo.Además, señaló que para llevar a cabo aquel programa de manera correcta, “habría que ir generando una estrategia de uso de dólar porque todos los argentinos tienen una reserva de dólares a modo defensivo. Necesitás que todo eso empiece a salir, empezar a utilizar y ponerle en algo, en arreglar tu casa por ejemplo”.Si bien no confirmó quién sería su eventual ministro de Economía en caso de ganar las presidenciales, la precandidata aseguró que habla “mucho” con el economista y legislador, pero además señaló que también habla con, el expresidente del Banco de La Nación durante el macrismo que posee lazos estrechos con Larreta su contrincante en la interna del PRO.Incluso Bullrich terminó la entrevista pegándole al precandidato Horacio Rodríguez Larreta y su decisión de realizar elecciones concurrentes en Ciudad: “Él separó las boletas. Yo voy a ir a un cuarto oscuro donde va a haber una boleta de Larreta y otra de Bullrich. Y va a haber otro cuarto oscuro donde van a estar los jefe de Gobierno.”.