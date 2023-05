Chouza sobre las ideas de Milei: Son hipótesis ilusorias que no tienen mucho gollete de implementación"

En diálogo con Política Argentina, el economista Sergio Chouza habló sobre la hipótesis de dolarización que quiere implementar Milei. Dijo que “es un candidato horneado al calor de los medios de comunicación”.

Obviamente hemos visto cierto grado de coqueteo. Parecen ser dos personas con cierta matriz de pensamiento, no liberal, sino conservadora que lamentablemente pueden tener cierto maridaje en un eventual gobierno de derecha.

¿Qué factibilidad hay desde lo técnico y lo político para una dolarización en Argentina tal como la que plantea Javier Milei?Tendría que hacer una serie de hipótesis en cuanto a qué tipo de tratamiento se le da a los activos a plazo. La mayoría de este tipo de ideas se enfoca en qué hacer con la circulación de los billetes y la moneda, qué hacer con los depósitos bancarios. Pero no hay una idea clara en cuanto a los activos a largo plazo.Y desde lo político?Ni siquiera haciendo que la tasa de conversión sea más baja?Hay que ver qué puede pasar con algún tipo de puente financiero que pueda propiciarlo. He visto que algunos referentes económicos de La Libertad Avanza hablaban de un crédito puente e incluso ampliar el préstamo del FMI para tener dólares más frescos pero también lo veo difícil desde lo político en cuanto a la vialidad de implementarlo.Es insolvente lo de Milei si no se llevan a cabo reformas drásticas…Algunas reformas de orden macroeconómico serían las que en un eventual escenario de dolarización le darían sustentabilidad. No funciona con déficit porque se necesitaría flujos de dólares muy grandes para poder solventarlo. No habría posibilidad de afrontar a los shocks internacionales de la económica como el valor de las commodities o una eventual devaluación de países como Brasil. Un escenario así también nos deja indemnes frente a cambios externos.Otra de las ideas fuerza que tiene Milei es la eliminación del BCRA: ¿Necesariamente una dolarización implicaría el cierre de la casa matriz?Es abstracto. Podríamos seguir teniendo como institución pero sin el rol de la emisión de billetes y la política cambiaria. Podría ser un prestamista en última instancia para los bancos comerciales que operan en Argentina llegando a brindar créditos y captar depósitos. De nuevo, son hipótesis ilusorias que no tienen mucho gollete de implementación.Siguiendo a Zaiat o al propio Kicillof, si te explican la economía de manera tan técnica o sustentandose en autores que solo el nicho económico conoce, es porque te están queriendo estafar…o solo vemos un fabulador que intenta coquetear a la clase media con volver al sueño del 1 a 1 del menemismo?Alguien que en su prescripción de economía política alude a ideas o postulados muy grandilocuentes a mi me da a pensar que lo que expresa es cierta falta de tacto sobre las factibilidades conducentes que te dan buenos resultados en materia económica. Nadie va a plantear que la economía argentina está perfecta pero la normalización de un proceso vinculado con sincerar variables está estudiada y ha habido países que superaron grados de inflación de manera virtuosa. No hace falta reinventar la rueda, lo que tiene Milei es ánimo de tratar de capitalizar el descontento político y social. Alude a soluciones mágicas que pueden llegar a calar hondo en una parte de la sociedad.No hay shock sin represión…Me hiciste pensar en dos posibilidades que dan miedo: Milei presidente y Patricia Bullrich ministra de Seguridad o Bullrich presidenta y Milei ministro de Economía.