Milei y Macri sellan una alianza política tras la derrota del PRO en CABA

El presidente Javier Milei anunció un acuerdo político con Mauricio Macri de cara a las elecciones legislativas de septiembre y octubre. “Vamos a ir juntos y vamos a ganar en septiembre y octubre”, afirmó durante una extensa entrevista radial, en la que también confirmó a José Luis Espert como su candidato para encabezar la lista en la provincia de Buenos Aires. "Espert es mi candidato. Es La Libertad Avanza (LLA)", aseguró.

🗣️ "LA PROVINCIA HAY QUE IR A PELEARLA"



🗳️ Tras el triunfo en CABA, Javier Milei habló de las negociaciones bonaerenses con el PRO.



📻 Mirá Radio Mitre las 24 horas en https://t.co/O0LrK1A0Os pic.twitter.com/9J6O69N5Op — Radio Mitre (@radiomitre) May 24, 2025

La alianza se selló tras la derrota del PRO en la Ciudad de Buenos Aires, un golpe que aceleró el diálogo entre ambos líderes. Según Milei, la conversación con Macri se dio luego del triunfo libertario en el distrito porteño: “Reconoció la derrota, felicitó, tuvo palabras generosas y yo le contesté con el afecto de siempre”.El mandatario había sido crítico del expresidente en los días previos, e incluso llegó a decir que su momento "ya pasó", pero ahora relativizó esas diferencias. “Tengo una excelente relación con el presidente Macri. Puedo tener diferencias, pero creo que es alguien que tiene cosas para hacer. Tiene que encontrar su lugar”, asentó.Milei también relató que compartió una cena con Cristian Ritondo, titular del PRO bonaerense. A pesar de no haber detallado los temas abordados durante el encuentro, sugirió que ya habría una alianza sólida entre ambos bandos. "La provincia hay que pelearla", aseveró, y luego desafió al peronismo: “Le vamos a dar una paliza en las urnas”.En el último tramo de la entrevista, el mandatario celebró el nuevo régimen para los dólares no declarados, impulsado por su gobierno, y lo comparó con un hito histórico: "Es equivalente a la caída del Muro de Berlín", una referencia que había utilizado el titular del ARCA en el mismo medio radial, Juan Pazo.“El régimen anterior generaba miedo. La gente no quería dejar los dedos marcados. Esto es un cambio de paradigma, una repatriación histórica de los ahorros de los argentinos”, sostuvo. Y concluyó: “Matamos a Big Brother. Se desmonta todo el aparato de control estatal”.