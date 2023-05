Massa volvió a rechazar las PASO en el FDT: "No hay que perder el tiempo en internas estériles"

El ministro de Economía, Sergio Massa, cuestionó las internas en el Frente de Todos de cara a las elecciones 2023 y destacó la necesidad de que los gobiernos nacionales, provinciales y municipales se unan para desarrollar políticas de Estado., afirmó Massa.El ministro destacó hoy la importancia del gasoducto de alimentación que une las localidades de Trenque Lauquen y América, que garantizará el suministro de gas y por lo tanto permitirá "pensar radicaciones industriales en América, que generen trabajo y arraigo"."En crecimiento, significa que se acabó el límite para pensar radicaciones industriales en América que generen trabajo y arraigo dado que a partir de la obra la ciudad tiene el suministro garantizado", señaló Massa al inaugurar el gasoducto junto con el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.El funcionario señaló que "para aquellos que viven en América la importancia del día de hoy está clara, pero hay muchos que están en otros lugares que por ahí no entienden qué significa esta obra, poner en marcha el gas natural a través de un gasoducto para toda una ciudad"."En 14 o 16 camiones por día se abastecía de gas a esta localidad porque no había gasoducto, imagínense esto en términos de seguridad, de garantía de suministro, de volúmenes de abastecimiento", detalló el titular del Palacio de Hacienda.Además de las radicaciones industriales, el gasoducto "significa en términos de radicación habitacional poder pensar la ciudad más allá de los límites, porque hay un servicio que no tiene suministro por cupo, que tiene el suministro garantizado porque es parte de la red global y troncal".Por otra parte, anunció además "la decisión del Ministerio de Economía de transferir a la provincia los recursos para la obra de la Ruta 33 Trenque Lauquen-Rivadavia, que es tan añorada y esperada". Massa detalló que esa obra tendrá un presupuesto de 15 mil millones de pesos.