Milei propuso ante empresarios "enfrentar el Congreso con el pueblo" si no votan sus medidas

El precandidato a presidente por La Libertad Avanza,expuso sus ideas ante empresarios durante una hora y media en el Yacht Club de Puerto Madero y, después de hablar de la dolarización y del cierre del Banco Central (BCRA), propuso gobernar sin el Congreso.Es que el libertario comenzó por explicar sus diferentes ideas, mecanismos de ajuste, destrucción del BCRA y dolarización, algunos de los empresarios presentes mostraron curiosidad por saber cómo haría eso que dice, si no tendrá -ni en el mejor escenario de números propios en las elecciones- mayoría en Senadores y Diputados.", lanzó llamativamente el diputado libertario un tanto molesto, según consignó Página 12.Entre los presentes se encontraban Cristiano Rattazzi, ex titular de la FIAT; Sebastián Bagó, el titular de la cámara de bancos privados extranjeros (ABA), Claudio Cesario que se mostraron incómodos. También presenciaron la charla Adrián Werthein (Grupo los W), el empresario cafetero Martín Cabrales; el titular del Banco de Valores, Juan Nápoli y varios dirigentes de la Sociedad Rural, para los que tuvo sus promesas: "C, las sacamos, vamos a recaudar más por Ganancias", aseguró.Milei incluyó en su exposición un análisis macroeconómico con citas de libros y autores económicos, nada de lo que el sector privado estaba interesado en saber. Por lo que fue consultado y cuestionado en reiteradas oportunidades sobre cómo se podrían llevar a cabo sus ideas. "", les respondió en alusión al peronismo y al macrismo.El legislador llegó al Yacht Club acompañado por seis personas, sin su hermana y armadora, pero con, su pre candidato a intendente de la Ciudad de Buenos Aires, como el más conocido. Ninguno de los dos economistas mantuvieron un diálogo fluido con los empresarios, más allá de la exposición del precandidato presidencial.El libertario previo a la charla tenía una sala VIP, clásica en ese tipo de eventos, donde se suele charlar con los ceos de mesa chica. Pero decidió permanecer en silencio casi total, no aceptó tomarse fotos y tampoco firmar con dedicatoria el libro sobre inflación que publicó recientemente según describieron algunos empresarios a Página 12.Marra tampoco le dio precisiones a los ceos, que no supieron cuál es su armado, quiénes lo integran y qué análisis hace del escenario de competencia política. El economista elige no responder ese tipo de cuestiones y hasta a veces, según confiaron fuentes empresarias, pide que no le pregunten cosas de político y aclara que sólo habla de economía.