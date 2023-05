Causa Generación Zoe: Maslatón declaró como testigo y hundió a Cositorto por su "fraude financiero" Ponzi

El mediático abogado Carlos Maslatón explicó el fraude financiero conocido como esquema Ponzi, al declarar como testigo en la causa Generación Zoe ante la a fiscal de Villa María, Juliana Companys.“Fui citado para explicar en forma teórica, tanto financiera como jurídica, en qué consiste un fraude financiero conocido como esquema Ponzi, a raíz de los sucesos generados en esta ciudad por la firma Zoe y Cositorto”, manifestó ante la prensa.Maslatón reveló que su declaración se basó en explicar que “hay cuatro puntos, de los cuales tres son esenciales. Primero, una persona se para frente al público y dice ‘denme plata, yo voy a constituir un fondo y voy a generar una rentabilidad’. Primer elemento, es que esa captación de fondos es ilegal, porque para hacerlo tiene que ser una entidad financiera regulada, un banco o un fondo registrado. Es fundamental el registro del fondo, porque hay una entidad que certifica que ese fondo exista y no sea un invento. Se los advierto para los casos futuros que pueden existir aquí o en cualquier lado”."La promesa de un resultado es falsa, porque la rentabilidad no se puede garantizar, dado que no hay forma técnica de hacerlo”, indicó el panelista. Y agregó: “Un banco te puede decir cuánto es el interés que paga, pero en materia de inversiones, no se puede prometer ganancias”.Sobre la acusación que hizo contra Cositorto y el holding Zoe, Maslatón aseguró que "la señal que se tira en el mercado es que un tipo que vive acá a la vuelta invirtió y se llevó toda la ganancia, para que se corra la voz de que es en serio. Es parte del engaño en general”.“El organizador del esquema Ponzi es una persona que se jacta de ganar dinero y hacerlos ricos a todos”, puntualizó.