Tras confirmar que no es candidata, Cristina Kirchner da una entrevista en vivo: de qué hablará

Luego de haber ratificado que no será candidata en estas elecciones, la vicepresidentabrindará una entrevista este jueves y se espera que hable sobre el futuro electoral del Frente de Todos y sus posibles candidatos.La entrevista será este jueves a las 21.30 en el programa Duro de Domar, por la pantalla de C5N.Cristina dio a conocer su decisión de no ser candidata este martes, minutos después de la finalización del Congreso Nacional del Partido Justicialista que se realizó en el microestadio de Ferro Carril Oeste, en el que volvió a escucharse la consigna "Cristina presidenta".con fachada democrática para que esos mismos jueces, encaramados hoy en la Corte, dicten un fallo inhabilitándome o directamente sacándome cualquier candidatura que pueda ostentar, para dejar al Peronismo en absoluta fragilidad y debilidad frente a la contienda electoral", explicó la principal referente del Frente de Todos en su misiva.Y convocó al peronismo a "ser inteligentes para salir de este laberinto y romper la trampa a la cual nos quieren llevar: que tengamos una candidatura prohibida por el Partido Judicial".Cristina consideró que "ante esta situación resulta imprescindible -más que nunca- la construcción de un programa de gobierno que vuelva a enamorar a los argentinos y las argentinas".La carta de la vicepresidenta causó desconcierto dentro del frente oficialista, que aún no definió sus precandidatos ni la forma en que los elegirá. Por eso serán claves las aproximaciones que pueda hacer la expresidenta de cara a las elecciones de este año.Además, la Vicepresidenta estará presente en el acto del 25 de Mayo que se realizará en Plaza de Mayo en vez de en la 9 de julio donde respaldará al frente del armado oficialista para las próximas elecciones.