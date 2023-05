Desde el armado de Milei destacaron que el Dipy tiene intención de hacer algo por su pueblo

“En toda la sección electoral, los armados están fuertes y auspiciosos. En Almirante Brown estamos midiendo bastante bien”, dijo la ex concejal de Almirante Brown Miriam Niveyro al ser consultada sobre los avances y negociaciones de La Libertad Avanza en el territorio.

Consultada sobre la dinámica política en su distrito dijo que “es lógico que el candidato sea Mariano Cascallares así que no nos asusta”. “Sabemos que vamos a ingresar al Concejo Deliberante con una fuerza importante. Seguramente no podamos conseguir la Intendencia pero nos vamos a preparar para la próxima”, enfatizó Niveyro al asegurar: “Podemos llegar a ser segundos”.“La intención de votos de Javier Milei en toda la Tercera y en toda la provincia es equivalente a una segunda fuerza: estimamos unos 22 y 23 puntos, en algunos distritos hasta 30 puntos pero esto está recién comenzando. En campaña vamos a subir muchos puntos más”, señaló.Consultada sobre el comunicado de Cristina,dijo que “por supuesto que su decisión tiene que ver con una eventual derrota en segunda vuelta porque CFK no está proscrita”. “Ella no está preparada para perder y recibir el no de la gente y hacen toda esta parafernalia de la Corte para justificar que no va a jugar”, subrayó la ex edil de Cambiemos para quien “ella está viviendo el fracaso del gobierno que inventó”.“A nosotros no nos afecta porque Javier Milei tiene intención de voto independientemente de cualquier actor de la política”, completó.Por último, respecto de las intenciones de El Dipy de ser candidata en La Matanza, aseguró: “El Dipy está trabajando mucho en su formación profesional respecto de la administración pública. Él tiene intención de hacer algo por su pueblo y es muy probable que sea candidato a intendente de La Matanza”.