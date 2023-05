"Que se baje el inspector de veredas": dura chicana de dirigente de Bullrich a Larreta

De cara a las elecciones presidenciales de este año, el dirigente Joaquín de la Torre destrozó a Horacio Rodríguez Larreta, a quien calificó como "inspector de veredas"."Nosotros somos de palabra, no somos tibios. Estamos en frente del 'inspector de veredas' porque. Vino a San Miguel a mirar nuestra gestión y se preocupó por la seguridad. Nuestra policía no mata pibitos como hizo la de la Ciudad con el chico de Barracas Central", apuntó Joaquín de la Torre contra Larreta, a quién le echó en cara la foto con Axel Kicillof y Alberto Fernández durante la pandemia., lanzó.En esta línea, de la Torre habló este lunes en Radio Con Vos y volvió a apuntar contra el jefe de Gobierno porteño: "Viene a criticar con saña."."Larreta sale de la CGT y dice que no va a haber reforma laboral. No nos podemos parecer al kirchnerismo, porque la gente se va con Milei", manifestó.Por último, se refirió a una posible candidatura de Larreta: "Hay que cumplir las reglas internas. Yo acompañaré con críticas (si gana Larreta)".