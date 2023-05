Sube el precio del pan en junio: cuánto costará el kilo

El precio del kilo de pan aumentará hasta 12% a partir del 1 de junio para llegar a unos $750, como consecuencia del incremento en los valores de referencia de la harina que autorizó el Gobierno."A partir del 1 de junio en algunas panaderías el pan aumentará un 9% y en otras un 12%, de acuerdo a si trabajan con harina del fidecomiso o no", adelantó el presidente de la Federación de Panaderos de la provincia de Buenos Aires, Raúl Santoandré.Santoandré comentó que el pan con harina subvencionada se está vendiendo a $580 por kilo, pero con el ajuste se irá a $650 y podría llegar a $750 en aquellas panaderías que no utilizan la harina subsidiada. El dirigente explicó además que cuando salió el fidecomiso "la harina tenía que tener 28% de gluten"."El precio de la harina no subsidiada está en aumento, entonces hay una incertidumbre en nuestro sector de saber hasta cuándo se va a poder sostener esta situación", añadió.En cuanto a otros productos de las panaderías, como las facturas, comentó: "Según cómo se elaboren, varía el precio de acuerdo con el dulce de leche que se usa, o si se utiliza margarina premium. Hoy 50 kilos de azúcar valen entre $23.000 y $25.000 y el cajón de huevos está $15.000. Pero con la inflación, no hay precios de referencia".La Secretaría de Comercio fijó el pasado lunes un aumento del 6% en el precio de referencia del trigo y sus productos derivados para mayo, lo cual implica una variación acumulada del 25,1% para los primeros cinco meses de 2023.La medida se tomó en el marco del Fondo Estabilizador del Trigo Argentino, que fue creado en marzo de 2022 para "garantizar un valor de referencia en el mercado interno que permita conservar una estabilidad en la participación de la bolsa de harina como componente del costo de los productos que de esta se derivan".Según lo dispuesto, los nuevos precios sin impuestos ni costos de entrega a la salida del molino son: $41.986,42 por tonelada de trigo y $1.991 para la harina común 000 en envases de 25 kilos.Comercio recordó que el aumento acumulado del precio de referencia desde mayo de 2022 alcanza al 65,9%, por debajo de la inflación general.