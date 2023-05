Wado De Pedro pidió discutir una sociedad donde "todos tengan igualdad de oportunidades"

El ministro del Interior,en modo electoral, recorrió las localidades bonaerenses de San Vicente y Berazategui y pidió "discutir una sociedad donde todos tengan la misma igualdad de oportunidades".Wado salió en modo electoral luego de queratificara que no será candidata y sugiriera que había llegado el momento de "los hijos de la generación diezmada".Junto a los intendentes de ambos distritos,el funcionario entregó notebooks del programa Conectar Igualdad a estudiantes de distintas escuelas, además de vehículos y equipamientos en el marco del Programa Municipios de Pie.Durante el acto realizado en el Polideportivo Padre Mugica, de San Vicente, De Pedro instó a los jóvenes a que se apropien de la palabra "libertad", porque es una palabray luego destacó que "la verdadera transgresión es pelear, debatir y discutir una sociedad donde todos tengan la misma igualdad de oportunidades".Luego, el ministro apuntó contra los que piden achicar al Estado y manifestó que "si no existiera el Estado no existiría la educación pública" y solo tendrían computadorasEn su visita a San Vicente, de Pedro entregó 376 netbooks para estudiantes de Alejandro Korn. "La educación es una inversión en el futuro y Conectar Igualdad es un derecho que permite investigar, estudiar, divertirse y proyectar una vida mejor", destacó en una publicación de Twitter tras la visita.A través del Programa Municipios de Pie, San Vicente recibió dos camionetas, tres minitractores y 128 bienes para espacio público, por un valor de 19,6 millones de pesos, para la mejora de la biodiversidad en la laguna del Ojo; además de dos camiones con caja volcadora, dos autoelevadores y un tractor, por $ 105,7 millones.En Berazategui,El titular de Interior participó además de un encuentro con jóvenes, y de la entrega de material didáctico y juguetes a 63 jardines de Berazategui, por más de $ 10 millones, al tiempo que mantuvo una reunión con adultos y adultas mayores junto a la directora ejecutiva de PAMI, Luana Volnovich.