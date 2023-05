"Me lo imagino presidente, me gusta Wado", subrayó Lamothe al mostrarse entusiasmado con su potencial candidatura

El actor Esteban Lamothe respaldó la potencial candidatura presidencial del ministro del Interior de la Nación, Eduardo "Wado" de Pedro. "Me gusta Wado, me gusta su pensamiento", sostuvo en una entrevista que le dio a C5N.

💬 "Me gusta escucharlo, me gusta lo que dice, me gusta lo que piensa". pic.twitter.com/ruTP5lavxg — Política Argentina (@Pol_Arg) May 31, 2023

"Me lo imagino Presidente", dijo el artista al señalar que le gusta "lo que dice y lo que piensa". Y enfatizó que se siente entusiasmado por algunas propuestas electorales del Frente de Todos, razón por la cuál valoró tambiéna Juan Grabois."Hacía mucho que no había dos políticos que me gusten tanto", señaló.El año pasado protagonizaron un divertido cruce en las redes sociales por su parecido físico. En esa oportunidad, el chiste giró en torno a una foto del funcionario, que circuló hace unos días, en la que se lo ve junto al director español de cine Pedro Almodóvar. "Me siguen confundiendo con Wado", dijo esta vez.