Caso San Juan: quiénes podrían reemplazar a Uñac como candidatos a gobernador

CORTE SUPREMO A LA AUTONOMÍA DE NUESTRO PUEBLO pic.twitter.com/6yGjy4UWSk — Sergio Uñac (@sergiounac) June 1, 2023

A principios de mayo, dos días antes de que comience la veda electoral, la Corte Suprema de la Nación suspendió con una medida cautelar las elecciones para gobernador y vicegobernador de San Juan para impedir la reelección de Sergio Uñac. La inhabilitación de Uñac para ser candidato fue finalmente oficializada ayer por la tarde con el fallo firmado por los ministros de la Corte, y el voto concurrente de. El ministro Ricardo Lorenzetti no votó porque no había intervenido en la causa.Tras lo que el gobernador sanjuanino posteó un descargo en redes sociales. "La mala comedia de enredos que empezó el 9 de mayo y sumó idas, vueltas, marchas y contramarchas, culmina con un final que todos podíamos prever:", criticó Uñac en la carta donde, además, informó que acatará el fallo aunque no crea en la “judicialización de la política”.El gobernador le pidió a la Corte que se expida rápidamente para poder continuar con las elecciones: “el último 14 de mayo”, aseveró.Ahorauna vez que el Tribunal Electoral de San Juan reciba la notificación de la Corte Suprema sobre la resolución tomada respecto a la candidatura de Sergio Uñac debe notificar a la agrupación “Unidos por San Juan”, liderada por el actual mandatario, que tiene cuatro días corridos para designar a un nuevo candidato a gobernador, según lo establece el Código Electoral de la provincia.Se espera que el Tribunal sanjuanino se reúna este el viernes y quizás el sábado notifiquen al oficialismo provincial, por lo que la coalición debería definir el reemplazo para miércoles.Desde el momento en el que la Corte emitió la cautelar diferente posibilidades de reemplazo comenzaron a escucharse, cuatro nombres son los que resuenan más fuerte.Uno es el del senador nacional, hermano del actual gobernador, es un abogado de perfil muy bajo que ya estuvo en las dos cámaras del Congreso. Fue diputado nacional en dos períodos: 2005-2007 y 2011-2015, y forma parte de la Cámara alta desde el 2017, por lo que a fin de este año se le vence el mandato como senador.Uñac fue en el período del 2007 al 2011 vicegobernador de la provincia acompañando a José Luis Gioja, quien en estas elecciones, después de tres mandatos al frente del Poder Ejecutivo local, decidió volver a competir por la gobernación en una interna con Sergio Uñac, con quien está enfrentado y distanciado.Otra posibilidad esactual compañero de fórmula de Sergio Uñac que hasta ahora ocupa el lugar de candidato a vicegobernador en la boleta, pero podría subir un escalón y transformarse en el hombre respaldado por el Gobernador. El intendente de San Martín cuenta con chances de transformarse en la cara visible del proyecto uñaquista.El tercer nombre que se baraja es el del actual vicegobernador,De extrema confianza de Uñac y fuente de consulta permanente para el mandatario, es parte del listado virtual por su estrecho vínculo con la familia Uñac, ya que también trabajó con el ex intendente de Pocitos Joaquín Uñac, padre del gobernador.Y, ya con menos chances, otro de los mencionados es el diputado nacional. Ex intendente de 9 de Julio, el actual legislador fue funcionario provincial durante los gobiernos de Uñac y Gioja, y tiene una larga trayectoria en la política sanjuanina. Es un dirigente que responde directamente al Gobernador.