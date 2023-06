JXC, a punto de explotar: la cúpula nacional se reúne para discutir los ingresos de Schiaretti y Espert

La intención del jefe de Gobierno porteño,, de sumar aal gobernador peronista de Córdoba, Juan Schiaretti, para estas elecciones, chocó con la negativa de la dirigente del PRO Patricia Bullrich. En qué consiste este nuevo estallido interno en el que ingresó la alianza opositora a casi 20 días del cierre de listas.La llegada del jefe provincial cordobés cuenta con el visto bueno del titular de la Unión Cívica Radical (UCR), el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales.Sincronizados, los dos precandidatos presidenciales se expresaron en Twitter en favor de la "ampliación" de Juntos por el Cambio. El radical no nombró al cordobés, pero Rodríguez Larreta sí se se refirió al ingreso de Schiaretti. "En el caso de Juan Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar", afirmó Larreta, en referencia a los aspirantes a la gobernación provincial y a la intendencia de la capital. La extensa carta que compartió en Twitter se tituló: "Morales, a su turno, señaló que "es el camino para reconstruir la gobernabilidad, resolver los problemas del conjunto de los argentinos, ordenar la vida cotidiana de la gente, estabilizar la economía y garantizar el desarrollo del país con sentido federal".En contraposición, Bullrich - precandidata a presidente- salió a rechazar de plano el intento de su adversario del PRO, aclarando que “una cosa es ampliar y otra amontonar" y que Juntos por el Cambio irá a las elecciones provinciales de Córdoba y enfrentará al peronismo referenciado en Schiaretti. "La gente está con una confusión enorme. Estas cosas de último momento generan mescolanza. No vamos a entregar a nuestra gente en Córdoba que está luchando para ganarle a Schiaretti, que está hace 24 años”, lanzó Bullrich a CNN Radio.En los primeros meses preelectorales del 2023, Schiaretti lanzó una precandidatura presidencial en el marco de la conformación de un espacio peronista a mitad de camino entre Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, integrada por el ex gobernador de Salta Juan Manuel Urtubey y el diputado nacional Florencio Randazzo.La oferta de Rodríguez Larreta al cordobés detonó esa construcción de centro, ya que Urtubey y Randazzo salieron a aclarar que no formarán parte de Juntos por el Cambio.respectivamente. Esto se debatirá en la reunión de la mesa nacional de Juntos por el Cambio de este lunes, en la que participarán los referentes de los partidos que integran la alianza opositora: el PRO, la UCR, la Coalición Cívica (CC) y Encuentro Republicano Federal (ERF).Este último partido representa la pata peronista de Juntos por el Cambio, referenciada en auditor General de la Nación, Miguel Ángel Pichetto. Fuentes del ex senador señalaron a El Destape que si bien "es relevante" que se sume un espacio del peronismo, acciones de este tipo deben ser "consensuadas" y que se deben hacer en unidad. Además, recordó que la alianza opositora tiene en las próximas semanas que afrontar las elecciones en Córdoba.Quien sí tiene la bendición de Carrió, al igual que del radicalismo, Pichetto y Rodríguez Larreta, es Espert, que ya lanzó su precandidatura a presidente dentro del espacio que lo va a cobijar.En Córdoba, Juez será el candidato a gobernador de Córdoba por Juntos por el Cambio, mientras que Schiaretti impulsa al intendente de la ciudad de Córdoba, Martín Llaryora, como su sucesor y continuador de los 24 años de gobierno del peronismo provincial.Pese a que Morales le dio la bienvenida al mandatario cordobés, la UCR provincial rechazó la invitación.protestó a través de su Twitter Marcos Carasso, diputado nacional del radicalismo, titular del comité provincial y compañero de fórmula de Juez.A la protesta de Carasso se le suma un comunicado de repudio de la UCR provincial y el rechazo de la mesa de radicales que se encolumnan detrás de la precandidatura presidencial de Bullrich, referenciada en una centena de intendentes y por dirigentes como Oscar Aguad, el ex ministro de defensa durante el gobierno de Mauricio Macri.Precisamente el ex presidente se sumará a este conflicto, ya que para el lunes está prevista la visita de Macri a la Bolsa de Comercio de Córdoba, donde se mostrará con Juez para brindarle su respaldo. Ya sea por su visita o por lo que defina la mesa nacional de Juntos por el Cambio, mañana se escribirá otro capítulo de esta interna.