Según Manes sin un candidato radical, Juntos por el Cambio podría salir tercero

Nuevamente, el neurocirujanointenta patear el tablero para que el radicalismo enfuerce a esa coalición a cambiar su claro perfil de derecha y presentar un candidato propio para competir en las próximas PASO. “Tiene que haber un candidato a presidente radical, si no podemos salir terceros”, advirtió el dirigente y propuso avanzar haciaEl mensaje de Manes fue lanzado a una semana de que se concrete la Convención Nacional. Allí, donde la UCR debatirá nombres y lineamientos dentro de su pertenencia en la coalición opositora, cuyos candidatos hasta ahora solo son dos macristas neoliberales, Horacio Rodríguez Larreta y Patricia Bullrich.Pero los dichos del neurocirujano no se restringen solo a la necesidad de esa fuerza de competir el liderazgo mano a mano con el PRO sino también a la de "ampliar la coalición” y abrirle las puertas a un acuerdo con Juan Schiaretti, el gobernador cordobés que se prevé aliado a Horacio Rodríguez Larreta pero que desde hace tiempo mantiene conversaciones con el sector de la UCR que lidera Manes.por ello, recordó el médico durante una entrevista por Radio 10 en la que instó a los congresales a revisar la agenda de lo que se discutirá el próximo 12 de junio en Parque Norte.“La Convención tiene que discutir que haya un candidato a presidente radical”, porque, sentenció y llamó la atención en un punto: “La mitad de los votos de la coalición opositora fueron liderados por el radicalismo. ¿Cómo ahora no vamos a tener un candidato a presidente?”En este sentido recalcó que los radicales “no podemos convertir Cambiemos en la interna del PRO, porque estaríamos achicando el grupo de votantes” y eso haría que sólo el macrismolanzó el dirigente en tono de chicana hacia dentro y fuera de su partido, al que llamó a “estar a la altura de la circunstancias”.En su opinión, los candidatos que la UCR debería presentar podrían ser el gobernador de Jujuy, Gerardo “Morales, Manes o los dos”. Pero algún apellido radical tiene que enfrentar a Bullrich y Larreta., recalcó.Manes también reiteró la necesidad de agrandar el armado opositor, algo que también opera el PRO ante la corrosión de votos propios, producto de la aparición de fuerzas de ultra derecha. En este sentido, insistió en la necesidad deEn su perspectiva, “la coalición opositora tiene que ser de ‘centro-popular’, no de derecha”, y para esto no descartó que para esto haya que arribar a consensos con sectores del peronismo. Es más, “a mí me gustaría una fórmula radical-peronista” porque “hay que buscar nuevas mayorías”, arriesgó en clara alusión a una alianza con Schiaretti.Lo cierto es que, según Manes,, concluyó.