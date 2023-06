Gioja sobre la Corte Suprema: La suspensión de la elección fue una falta de respeto para el pueblo de San Juan

“Fuimos los autores de un pedido de juicio político a la Corte por haber suspendido las elecciones en San Juan y Tucumán. La CSJN no puede hacer lo que hizo, pasó por encima de las autonomías provinciales y tenía para expedirse de fondo y no suspenderla a tres días antes de la veda”, dijo José Luis Gioja en diálogo con Política Argentina.

Para el ex gobernador y diputado nacional del Frente de Todos, lo que hizo la Corte, dijo Gioja al relatar que “hacía dos años que sabíamos que Sergio Uñac no podía ser reelecto porque con su candidatura se violaba la Constitución provincial en su artículo 74”. “Todas las otras boludeces que dicen ni siquiera las juzgamos., disparó.Por otra parte, el ex presidente del PJ analizó la dinámica interna en la que se metió Juntos por el Cambio por el debate en torno a la incorporación del gobernador Juan Schiaretti., señaló.