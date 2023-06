"Dos miradas del país no necesariamente repartidas en dos partidos": el mensaje de Alberto Fernández en la interna del FDT

De cara al cierre de alianzas y candidatos, el presidente Alberto Fernández aseguró que en el Frente de Todos hay "dos miradas de país" pero que no están "repartidas en dos partidos". Su mensaje llega mientras la coalición oficialista debate la estrategia electoral y se observan diferencias entre los espacios sobre la conveniencia o no de tener un candidato de unidad."Hay dos miradas del país que no necesariamente están claramente repartidas en dos partidos o dos sectores", sostuvo el mandatario en medio de las internas que se viven tanto en el FDT como en JXC."¿Qué país queremos ser? ¿Un país para pocos o que nos integre a todos? Acá no sobra nadie, todos son necesarios y a todos debemos abrazar", afirmó en el cierre del primer Seminario de Infraestructura Regional "¿Qué Argentina queremos ser?", en el Centro Cultural Kirchner (CCK).Se trata de un encuentro que ha tenido una amplia convocatoria, como parte de un seminario en el que se debaten los desafíos de la Argentina ante las oportunidades que surgen del contexto geopolítico actual, entre otros puntos.A dos meses de las elecciones primarias, en el oficialismo no se ponen de acuerdo si ir con un candidato de consenso o ir a unas PASO. El massismo ya amenaza con irse de la coalicón. Por su lado, el macrismo está en plena tensión por la voluntad de Horacio Rodríguez Larreta de sumar a peronistas díscolos, como por ejemplo Juan Schiaretti. Patricia Bullrich se opone y hay rumores de quiebre total.El 14 de junio será el cierre para sumar las alianzas y el sábado 24 de junio será el cierre definitivo de las listas con los candidatos confirmados. El peronismo aun no tiene a sus candidatos confirmados, más allá del lanzamiento de Daniel Scioli y Agustín Rossi.