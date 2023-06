Elecciones 2023: Larreta y aliados insisten con ampliar JXC con Schiaretti, la UCR toma postura y resisten Bullrich y Macri

Un sector de(JxC) encabezado por Horacio Rodríguez Larreta difundió un comunicado para celebrar el triunfo de Claudio Poggi en las elecciones 2023 a gobernador de San Luis del pasado domingo."Celebramos el histórico triunfo de Claudio Poggi y de todo el Frente Cambia San Luis, un ejemplo nítido de que la ampliación y la unidad de JxC y la incorporación de dirigentes con una importante trayectoria política nos fortalece", expresaron en el documento. Pusieron sus nombres al final del mismoEn el comunicado, dieron su visión sobre la actualidad del país, en vistas a sus aspiraciones presidenciales en las elecciones., manifestaron.Que en el escrito no aparezca la firma de Bullrich no es casual: la principal disputa hacia adentro de JxC en el último tiempo estuvo dada por el acercamiento de algunos dirigentes al gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti. De un lado está el sector que aboga por la ampliación del espacio, donde se encuentran referentes como Larreta o el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales; en contra de la incorporación están la ex ministra de Seguridad y el ex presidente Mauricio Macri.En el documento, los dirigentes opositores sostuvieron:El domingo, Bullrich volvió a rechazar desde Mendoza el hipotético ingreso de Schiaretti a JxC. "Para mí no es una ampliación, la ampliación es un sentido de construcción de identidad clara de un cambio. La construcción es un cambio que la sociedad está buscando, no es ampliar porque sumás dirigentes. Eso para mí no es ampliar. Ampliar es un concepto de cambio que quedó flotando en el gobierno deol 2015 y que hay que concretarlo con mucha capacidad, con mucho coraje, en este gobierno que queremos ganar en el año 2023", dijo en TN y agregó:Larreta, por su parte, pidió en más de una ocasión la ampliación de la coalición en general y la incorporación de Schiaretti en particular. "En el caso de Juan Schiaretti, no va en absoluto en contra de nuestra intención de ganar la provincia y la ciudad de Córdoba con Luis Juez y Rodrigo de Loredo, dos candidatos de lujo que me honra apoyar", sostuvo en un comunicado que publicó en sus redes sociales el 4 de junio.En tanto,El tramo más caliente del debate estará centrado en la propuesta para incorporar a JxC al peronismo no kirchnerista, encarnado en la figura del gobernador de Córdoba, Juan Schiaretti, una postura impulsada por el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, uno de los precandidatos presidenciales del PRO. Esta iniciativa de ampliar JxC también tiene el respaldo del gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, anotado a su vez en la carrera presidencial.Desde el punto de vista político, la convención exhibirá también las diferencias internas en el seno del radicalismo, un partido dominado mayoritariamente por Morales y el senador nacional Martín Lousteau.Si bien la Convención no es un órgano pensado para discutir candidaturas, se especula que será una cuestión que sobrevolará las discusiones a partir de los dos radicales lanzados a la sucesión de Alberto Fernández: Morales y el diputado nacional Facundo Manes.Mientras Morales tiene una alianza estratégica con Larreta --e incluso el mandatario jujeño es mencionado con frecuencia como un posible postulante a la vicepresidencia en un binomio que estaría encabezado por el jefe de Gobierno-- Manes realiza una campaña de bajo perfil, y prefiere mantenerse lejos de las discusiones que por estas horas sacuden a JxC.En este contexto de fórmulas cruzadas que se analizan para secundar tanto a Larreta como a Bullrich, la exministra de Seguridad podría elegir como su candidato a vicepresidente a un radical de la línea opuesta a la de Morales, entre quienes se menciona a Maximiliano Abad, Luis Naidenoff o incluso el propio Facundo Manes.